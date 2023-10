Mister Pella Pazzo di Tik Tok chi era: causa morte Lorenzo

Morto Lorenzo Della Femine noto come Mister Pella Pazzo a causa di un infarto ma era già stato ricoverato in ospedale tempo prima. Lascia la moglie Susy e tre figli

Mentre la colonia napoletana di TikTok stava preparando il loro Grande Fratello è arrivata la notizia che ha sconvolto tutti: è morto Mister Pella Pazzo di TikTok. Il vero nome del fenomeno social era Lorenzo Delle Femmine ed era diventato famoso per una vicenda di cronaca che lo ha portato dopo due anni a trasformarsi in una vera e propria star con guadagni importanti fino ad aprire uno store di elettronica. Nato nel 1983 Mister Pella Pazzo era originario di Casalnuovo comune in provincia di Napoli dove viveva anche attualmente con la sua famiglia. La sua biografia ha fatto scalpore in tv infatti durante la sua adolescenza conosce Susy che sarebbe diventata sua moglie e la madre dei suoi tre figli e viene arrestato per spaccio di droga. Tempo fa non a Le Iene, come credono alcuni utenti, ma alla trasmissione di Retequattro Fuori dal Coro condotta da Mario Giordano, Lorenzo Della Femine di TikTok fa la sua apparizione nell’ambito di un’inchiesta sull’occupazione abusiva di immobili comunali. All’epoca vantava già sulla popolare piattaforma social cinese che guadagnava molto ma risultava disoccupato e per questo viveva in una casa popolare con sua moglie e i suoi tre figli. Dopo un diverbio con il giornalista che aveva cercato di intervistarlo emerse una sentenza di sfratto e la replica del tiktoker napoletano che avrebbe dimostrato di avere i requisiti per vivere in quella casa popolare a Casalnuovo e che non si sarebbe mosso di lì.

Mister Pella Pazzo infarto

Con l’account Mister Pella Pazzo Family era arrivato a quasi 2 milioni di follower e condivideva su questo profilo e su quello della moglie SusyMattyFrancyManu83 video della sua quotidianità e della sua vita privata: come un viaggio a Ibiza o una crociera, la scelta dell’arredamento o cosa mangiava a pranzo o a cena. Il successo ha portato Lorenzo Della Femine di TikTok ad aprire uno store a Casalnuovo di prodotti di elettronica proponendo telefoni a prezzi vantaggiosi e altri dispositivi tecnologici. In un video su TikTok Mister Pella Pazzo aveva spiegato che lavoro faceva e quanto guadagnava rivelando di riuscire a raggiungere la cifra di 10 mila euro al mese come influencer grazie ai post sponsorizzati sui social. Sua moglie si chiama Susy ed ha 40 anni mentre i suoi figli si chiamano Matteo, Emanuele e Francesco e hanno rispettivamente 6 anni, 4 anni e 2 anni. Un lutto per il mondo social e non solo anche perché la notizia è arrivata a bruciapelo. A poche ore dal decesso nel tardo pomeriggio del 2 ottobre 2023 Mister Pella Pazzo aveva pubblicato diversi video sul suo profilo TikTok. Nel primo mostrava il piatto di pasta e patate che stava mangiando, nel secondo invece si era registrato mentre faceva un lip lync su una battuta di Alessandro Siani sulle comitive ironizzando sulla compagnia che gli facevano i figli. Già in precedenza erano apparse comunicazioni di Lorenzo ricoverato in ospedale una decina di giorni fa in cui diceva di aver avuto un malore a causa di un batterio riscontrato nell’orecchio e una labirintite. Nel video spiegava di dover stare attento e di dover sottoporsi ad una cura. La causa della morte di Mister Pella Pazzo è stato un infarto mentre ricoverato alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra ma sua moglie Susy aveva spiegato su TikTok che si sarebbe sottoposto ad una tac e ad altri esami diagnostici.