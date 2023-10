Valeria Rossi figlia di Vasco la verità dopo anni

Valeria Rossi è la figlia di Vasco Rossi? Dopo anni dal successo della cantante di Tre parole, ecco la risposta a un quesito che ancora assilla molti fan.

Chi non si ricorda la sua voce che spopolava nelle radio italiano con il ritornello dalle rime più semplici possibili? Nell’estate del 2001, l’allora 32enne Valeria Rossi passava immediatamente da zero a cento, imponendosi come regina delle hit estive italiane del momento grazie alla sua Tre parole (“Sole, cuore, amore” ripeteva il coinv0lgente ritornello). Un esordio discografico dei più clamorosi, per una ragazza non più giovanissima e che aveva visto la sua canzone scartata pochi mesi prima alle selezioni del Festival di Sanremo. In pochi mesi, la canzone le valse due dischi di platino e il remio come artista rivelazione al Festivalbar, oltre a risultare il secondo singolo più venduto dell’anno dopo Can’t Get You Out of My Head di Kylie Minogue, con oltre 100.000 copie vendute.

Un successo unico e, per la verità, irripetibile per la cantante laziale, che da quel momento non è più riuscita a ripetersi nella sua carriera, proseguita ancora a lungo dopo Tre parole. Però la sua improvvisa affermazione da sconosciuta a star delle classifiche italiane suscitò in molti, a quei tempi, una domanda: Valeria Rossi è forse la figlia di Vasco Rossi, o comunque una sua parente? Un legamde che spiegherebbe come abbia fatto la cantante di Tre parole a raggiungere la fama con la sua prima canzone in assoluto, ma che in realtà si reggeva solo sul fatto di avere lo stesso cognome del celebre rocker. Un cognome che è poi il più diffuso d’Italia, con qausi 78.000 famiglie in tutta la Penisola che si chiamano così.

Tuttavia, questo non è bastato a dissipare i dubbi nel corso degli anni, che periodicamente ancora riemergono ogni volta che Valeria Rossi fa una comparsata in tv o in radio. Quindi chariamolo una volta per tutte: Valeria Rossi non è la figlia di Vasco Rossi e non è nemmeno sua parente. La cantante di Tre parole è nata a Tripoli, in Libia, nel 1969, ma è cresciuta a Mentana, vicino Roma, dove ha vissuto per tutta la vita e dove si è anche laureata (in giurisprudenza e in antropologia alla Sapienza). Vasco Rossi, invece, è nato nel 1952 a Zocca, in provincia di Modena e ha tre figli: Davide e Lorenzo, nati nel 1986 da due donne diverse; e Luca, nato nel 1991. Nessuna figlia femmina, e di sicuro non Valeria Rossi: quando lei è nata, il rocker emiliano aveva infatti solo 17 anni.

Valera Rossi dammi tre parole

Dopo il successo di Tre parole, nell’estate del 2001, Valeria Rossi ha proseguito la sua carriera da popstar. Successivamente, nello stesso anno, aveva pubblicato il brano Tutto fa l’amore, di minor successo, e poi l’album Ricordatevi dei fiori. Sull’onda della fama, nel 2004 era tornata nei negozi di dischi con il suo secondo album, Osservi l’aria, che però non ha avuto un grande riscontro di pubblico. Da quel momento in avanti, Valeria Rossi si è presa una pausa dal mondo della canzone, proseguendo la carriera come autrice: suoi i brani Hai vent’anni, cantato da Mietta; Dove non ci sono ore, cantato da Jessica Brando e finalista a Sanremo Nuove Generazioni nel 2010; e For a new Sun, scritto assieme ad Andrea Bocelli.

Nel 2014 è tornata a cantare sotto lo pseudonimo di Mammastar, pubblicando l’album Bimbincucina. Nel 2018 ha presentato un nuovo singolo, La gente non parla, nel programma di Rai 1 Ora o mai più, e nel 2020 ha cantato il singolo Grisbi Summer Mania per la campagna promozionale di Grisbi assieme alle Las Ketchup (quelle del tormentone del 2002 Aserejé). Durante la pandemia si è laureata in antropologia, e successivamente ha vinto un concorso per lavorare all’anagrafe del Comune di Monza, dove vive da qualche anno, ma non ha lavorato lì a lungo. Oggi continua a essere autrice di canzoni.