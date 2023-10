Cuori dottor Mosca chi è Andrea Gherpelli: irriconoscibile FOTO

Cuori 2 è la seconda stagione della serie d’ambientazione storica di Rai 1: Andrea Gherpelli interpreta il dottor Mosca, primario de La Molinette di Torino

Il suo è uno dei ruoli di punta nella seconda stagione di Cuori, una delle serie più amate della televisione italiana, tornata in onda nel 2023 a due anni dal suo debutto. Lui si chiama Andrea Gharpelli e nella serie interpreta appunto il dottor Enrico Mosca. Cuori 2 segue il successo della prima stagione della serie Rai, trasmessa originariamente nel 2021 e durata in tutto 16 episodi, che avevano lasciato grande interesse nel pubblico in merito al continuo dello show. L’ambientazione è quella dell’Italia degli anni Sessanta, e più precisamente è l’ospedale Le Molinette di Torino, seguendo gli albori della cardiochirurgia. Il dottor Mosca, interpretato da Andrea Gherpelli, è appunto uno dei medici più importanti del reparto, un capochirurgo molto ambizioso con umili origini, ma oggi sposato con una donna molto facoltosa. L’attore che lo interpreta è, come abbiamo detto, Andrea Gherpelli, nato a Reggio Emilia il 15 aprile 1975, e quindi ha 48 anni d’età. Già suo padre era capocomico in piccole produzioni teatrali parrochiali, e così anche l’attuale attore di Cuori si è avvicinato al mondo della recitazione, pur seguendo anche altri studi, laureandosi in ingegneria gestionale all’Università di Bologna. Solo dopo di allora si è trasferito a Roma, entrando nell’Accademia nazionale d’arte drammatica, e poi perfezionandosi sia nella recitazione che nel canto, iniziando a lavorare attivamente a teatro a partire dal 2002. Tre anni dopo è arrivato il debutto sul piccolo schermo ne La freccia nera, accanto a Riccardo Scamarcio. Nel 2006, Andrea Gherpelli ha conosciuto il regista Riccardo Donna, con cui ha lavorato sul set di Nebbie e delitti, e di cui in seguito divenuto un collaboratore abituale: i due hanno lavorato ancora assieme in Raccontami, Questo piccolo grande amore, Un passo dal cielo, Nero Wolfe e appunto Cuori. Tra le altre grandi produzioni in cui ha recitato Andrea Gherpelli vale la pena di segnalare Faccia d’angelo di Andrea Porporati, accanto a Elio Germano (2012), Occhiali neri di Dario Argento e Io sono l’abisso di Donato Carrisi (entrambi del 2022) e Rapito di Marco Bellocchio (2023).

Cuori Andrea Gherpelli vita privata

Nato nel 1975 in una famiglia di origini contadine di Reggio Emilia, Andrea Gherpelli si è laureato in ingegneria gestionale con il voto di 99, prima di iniziare la sua carriera d’attore. L’attore parla inglese e francese e suona ben cinque strumenti: batteria, chitarra, pianoforte, basso e percussioni. Nel suo curriculum anche un’ottima capacità di canto come baritono, talento perfezionato grazie al Maestro Elisa Turlà. Nel campo della recitazione ha ottenuto una borsa di studio all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica S. D’Amico. Attualmente Andrea Gherpelli, presente nel cast di Cuori 2, ha una relazione storica con una biologa di nome Elena Luce Fiaccadori, dalla quale nel novembre 2021 ha avuto una figlia, chiamata Noa Celeste. Accanto alla recitazione, prosegue l’attività contadina di famiglia, gestendo un’azienda agricola specializzata nella coltivazione di grani antichi, grazie al quale è arrivato in tv, intervistato in programmi come Geo di Rai 3 e Striscia la notizia di Canale 5. Potete seguirlo sul suo canale Instagram ufficiale, sul quale ha più di 7.500 follower.