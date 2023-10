Daniele Pecci moglie chi è Anita Caprioli: giallo figlia d’arte

Anita Caprioli è la compagna di Daniele Pecci che ha un figlio da una storia precedente. La storia d’amore tra i due attori

Daniele Pecci non è sposato né lo è mai stato, ma ha una relazione di lunga data con la collega Anita Caprioli. Nata a Vercelli, in Piemonte, l’11 dicembre 1973, ha studiato recitazione prima a Milano, poi a Roma e infine si è perfezionata a Londra, per poi tornare in Italia e iniziare a lavorare sul grande schermo e a teatro. A partire dal 1997, anno in cui ha esordito al cinema nel film di Davide Ferrario Tutti giù per terra, Anita Caprioli è divenuta un’attrice abbastanza nota nel panorama nostrano, grazie ai ruoli in Denti di Gabriele Salvatores, Vajont di Renzo Martinelli, Santa Maradona di Marco Ponti, Ma che colpa abbiamo noi di Carlo Verdone e Manuale d’amore di Giovanni Veronesi. Una lunga lista di film in cui è stata protagonista la moglie di Daniele Pecci che è diventata popolare nei panni di Eleonora in Immaturi il Viaggio accanto a Paolo Kessisoglu. Una piccola curiosità sull’attrice cinematografica: suo padre non è il grande regista Vittorio Caprioli e sua madre non è Franca Valeri. La coppia ha avuto un solo figlio, il collega Carlo. Dunque è un semplice caso di omonimia, nonostante il cognome sia poco usuale. Pecci e Caprioli sono praticamente coetanei, 56 anni lui e 53 lei hanno una relazione solida scegliendo di non sposarsi dopo storie importanti vissute in precedenza.

Nato a Roma il 23 maggio 1970, l’attore di Cuori ha oggi 53 anni, e fin dal 1990 lavora a teatro, al quale ha dedicato ben 15 anni ininterrotti della propria vita professionale. Nel corso degli anni Duemila ha poi ottenuto una crescente fama nazionale grazie ai ruoli televisivi nella serie Il belle delle donne, tra il 2002 e il 2003, dove interpretava il ruolo di Edoardo Di Balsano, e poi ancor di più in Orgoglio, dove tra il 2004 e il 2006 ha recitato nella parte di Pietro Pironi. Daniele Pecci ha avuto poi anche ruoli importanti in altre fiction sia Rai che Mediaset, come San Pietro, Giovanni Paolo II, Eravamo solo mille, L’ultimo Padrino, Crimini bianchi. Nel 2008 ha anche esordito al cinema, recitando in Appuntamento a ora insolita di Stefano Coletta, ma successivamente ha avuto ruoli anche in Fortapàsc di Marco Risi, Mine vaganti di Ferzan Ozpetek e The Tourist di Florian Henckel von Donnersmarck. Il suo ultimo lavoro per il grande schermo è stato il film di Edoardo Falcone Io sono Babbo Natale, nel 2021, mentre più di recente in tv è stato visto in produzioni internazionali come I Medici – Nel nome della famiglia, e in Hotel Portofino.

Daniele Pecci figli

L’attore di Cuori ha due figli, avuti però da due donne diverse. Dalla sua attuale compagna Anita Caprioli è nata, nel giugno del 2016, Viola, che ha dunque 7 anni, ma in precedenza Daniele Pecci aveva avuto un figlio da una precedente relazione con una donna di nome Barbara Bonanni. Il primogenito del 53enne attore romano si chiama Francesco, ed è nato nell’agosto 2008, per cui oggi ha 15 anni. Con la sua compagna Pecci si è conosciuto dieci anni fa ad una cena con amici in comune. È stato amore a prima vista, entrambi affascinati da bellezza e dolcezza, sentendosi molto simili. In passato, in diverse interviste, lo storico protagonista di Orgoglio ha spiegato il suo rapporto con i sentimenti. Allergico alle relazioni fisse, a causa della sua professione che lo tiene spesso lontano dal focolare domestico, l’artista si è ricreduto dopo aver iniziato una relazione romantica con la sua attuale compagna Anita Caprioli.