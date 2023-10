Anticipazioni Imma Tataranni 3 9 ottobre: truffa amorosa

Anticipazioni Imma Tataranni 3: scopriamo cosa succederà nella puntata della prossima settimana, che andrà in onda su Rai 1 lunedì 9 ottobre 2023.

Continua il successo di Imma Tataranni 3, la terza stagione della fortunata serie tv Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore, tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera. La nuova stagione della fiction ha debuttato su Rai 1 il 25 settembre, e ogni lunedì va in onda una nuova puntata, per un totale di quattro appuntamenti. C’è molto interesse da parte del pubblico per sapere cosa succederà in queste nuove avventure del sostituto procuratore più famoso della tv italiana, e non tutti sono disposti ad aspettare fino alla prossima settimana per sapere cosasuccederà nella prossima puntata. Scopriamo allora le anticipazioni dle terzo e penultima appuntamento con Imma Tataranni 3, che andrà in onda in prima serata lunedì 9 ottobre su Rai 1.

L’episodio si intitolerà Ladri di futuro, e vedrà la protagonista col vlto di Vanessa Scalera impegnata nelle indagini sull’omicidio di Fatima Sarkam, una giovane ragazza di 18 anni che è originaria del Bangladesh, e che è stata uccisa in contrada La Mortella. Imma Tataranni non dovrà confrontarsi solo con un’indagine già di per sé non semplice, ma anche con le pressioni dell’opinione pubblica, decisamente orientata nel ritenere i genitori della ragazza come i responsabili dell’omicidio, per questione di onore e tradizione. Il sostituto procuratore dovrà quindi riuscire a districarsi tra i pregiudizi della comunità, così da scoprire una realtà ben diversa da quella che tutti credono.

Anticipazioni Imma Tataranni 3 Valentina

L’odio e le tensioni della società contemporanea sono in effetti uno dei temi di questa nuova stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, e questo episodio rappresenta alla perfezione questa tendenza. Allo stesso tempo, però, la protagonista della serie tv Rai deve anche avere a che fare con i problemi della sua vita privata, tra la crisi con il marito Pietro e a complicata situazione con il maresciallo Calogiuri, ancora innamorato di lei. Nel corso del terzo episodio di Imma Tataranni 3, la donna avrà a che fare con nuovi problemi famigliari, in particolare nei confronti di sua figlia Valentina, che attualmente si trova a Napoli per motivi di studio. Fondamentale in questa vicenda sarà la nonna Filomena, che scopre un segreto della giovane, tenuto finora nascosto alla madre. Altre questioni coinvolgeranno i tanti personaggi ce fanno da contorno alla serie Rai: Diana, l’assistente di Imma, si è infatti iscritta a un sito di incontri online; intanto Pietro, il marito di Imma, si avvicina sempre più a Sara, la giovane e affascinante paleontologa che ha conosciuto in palestra. Nel frattempo, Calogiuri è sempre impegnato segretamente a indagare sulla morte di Romaniello, convinto che ci sia ancora qualcosa da scoprire in questa storia.

Molti interrogativi in campo, nel terzo episodio di Imma Tataranni 3, dal titolo Ladri di futuro. Per saperne di più, l’unica cosa da fare a questo punto resstere fino a lunedì 9 ottobre 2023, quando la nuova puntata della serie con Vanessa Scalera andrà finalmente in onda. L’appuntamento è alle ore 21.20 su Rai 1 e in streaming su Rai Play.