Doppiatrice Jane Alexander in Elisa di Rivombrosa: chi è Emanuela Rossi

Jane Alexander in Elisa di Rivombrosa nel ruolo di Lucrezia Van Necker è stata doppiata. A riportare a galla una notizia è stata Beatrice Luzzi nel corso di un confronto con l’attrice di puntata del Grande Fratello 2023 del 9 ottobre. Subito la risposta piccata dell’interprete di Eva di vivere è diventata virale su Twitter (oggi X) con tanto di hashtag dedicat. Il motivo è che Bea ha lasciato intendere che per giochi d’agenzia Jane Alexander le ha portato via il Lucrezia Van Necker che era suo. Nemmeno la lettera della regista di Cinzia Th Torrini in cui negava di aver scelto Jane perché segnalta ha piegato la sincerità della Luzzi. “Pensavo di meritarlo Io quel ruolo perché tu sei stata doppiata” ha ripetuto più volte Beatrice. A prescindere da chi delle due rosse dal carattere forte ha detto la verità, è partita l’operazione nostalgia per la fiction cult con Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini del 2003. La doppiatrice di Jane Alexander per Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa è Emanuela Rossi. La stessa attrice di origini americane ha parlato spesso della scelta da parte della produzione della fiction di doppiarla, nonostante lei sia figlia proprio di questo tipo di professionisti. Il motivo è che la sua voce non era abbastanza cattiva come quella che sarebbe dovuta essere della marchesa. Fu Jane Alexander a scegliere Emanuela Rossi per se stessa. Sui social ovviamente impazza la polemica perché c’è chi ha fatto diventare virare una notizia vera che riguarda l’attrice di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. Sul set si fidanzò con Christian Scozzi all’epoca segretario di produzione della fiction diretta da Cinzia Th Torrini. L’ex compagno è poi diventato padre di suo figlio Damiano di cui l’attrice rimase incinta durante le riprese.

Doppiatrice Emanuela Rossi chi è

Nata il 24 gennaio del 1959 Emanuela Rossi ha oggi 64 anni di età ( ne aveva 44 quando ha prestato la voce alla perfida marchesa). Di origini romane si può dire che ha sempre avuto l’arte del doppiaggio sia nel DNA che nel suo futuro, quanto nella vita sentimentale. Riccardo e Massimo Rossi, voci rispettivamente di James Belushi e Ben Affleck, solo per citarne due attori di hollywoodiani per cui lavorano. Ha iniziato da giovanissima, a dieci anni, quando ha prestato la voce a Pippi Calzelunghe, riscuotendo subito un grande successo. Dopo aver studiato ha intrapreso una brillante carriera che vede Emanuela Rossi, ancora attualmente, doppiattice ufficiale di Cate Blanchett e Michelle Pfeiffer. Non solo, pur non essendo l’unica voce, ha doppiato in film importanti grandi attrici straniere come Angelina Jolie in Alexander, Brooke Shields e Irena Cara in Saranno Famosi. Tra le curiosità su di lei ha spesso doppiato uomini per la sua capacità di riprodurre un suono rauco. Infatti ne Gli Aristocratici, cartone animato della Disney, ha doppiato Bizet, il gattino nero figlio di Duchessa. Il marito di Emanuela Rossi è il collega Francesco Pannofino con cui ha divorziato e poi si è risposata. La coppia ha un figlio di nome Andrea, oggi maggiorenne, che manco a dirlo ha intrapreso una carriera da doppiatore come tutta la sua famiglia.