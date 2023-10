Tale e Quale Show Adam Levine chi è cantante che imita Lorenzo Licitra nel programma di Rai condotto da Carlo Conti? Scopriamolo la sua biografia.

Nuovo appuntamento, questa sera, con Tale e Quale Show, il gioco di Rai 1 condotto da Carlo Conti che mette a confronto tanti imitatori vip, alla ricerca della performance più convincente. La quarta puntata di questa tredicesima edizione vedrà il via questa sera, venerdì 13 ottobre 2023, alle ore 21.25 sulla prima rete nazionale della Rai. Come di consueto, la giuria a tre sarà composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, più un giurato d’eccezione che ruota per ogni puntata. Tra i concorrenti di questa puntata c’è anche il cantante Lorenzo Licitra, che porterà sul palco un’imitazione molto particolare: quella del collega Adam Levine.

Si tratta di cantante e musicista statunitense di 44 anni, nato a Los Angeles il 18 marzo 1979. Adam Levine è noto soprattutto per essere stato il fondatore dei Maroon 5, band americana di genere alternative rock nata nel 1994 (anche se con il nome originale di Kara’s Flowers). Il gruppo, formato da Levine in qualità di frontman, e poi da James Valentine, Matt Flynn e Jesse Carmichael, ha venduto oltre 135 milioni di copie in tutto il mondo, vincendo ben tre Grammy Awards. I Maroon 5 hanno inciso 12 album (tra cui 7 di studio, 3 live e 2 raccolte), riscuotendo un enorme successo a livello internazionale grazie a brani come This Love, Makes Me Wonder, Moves like Jagger, Sugar e Memories. Il suo stile canoro e musicale si rifà alla tradizione del pop-rock degli anni Sessanta e Settanta, ma tra le sue fonti d’ispirazione c’è anche Michael Jackson. Oltre a questo, Adam Levin ha anche una propria carriera solista e vanta collaborazioni in qualità di cantante con altri importanti artisti degli ultimi anni, come Kanye West, Rihanna, Eminem, Kendrick Lamar, Alicia Keys, Lil Wayn, Slash e 50 Cent.

Il cantante dei Maroon 5 è diventato negli anni una vera e propria icona pop, attivo anche come attore al cinema (Pitch Perfect 2, The Clapper) e in televisione (Saturday Night Live, American Horror Story), oltre a essere stato coach di The Voice negli Stati Uniti tra il 2011 e il 2019. Nel 2013, la rivista People lo ha nominato l’uomo vivente più sexy al mondo.

Tale e Quale Show chi è Lorenzo Licitra

A portare sul palco di Tale e Quale Show, questa sera, il talento canoro di Adam Levine è Lorenzo Licitra, che come il frontman dei Maroon 5 è un cantante professionista. Nato a Ragusa, in Sicilia, il 22 settembre 1992, ha 31 anni ed è noto al pubblico italiano soprattutto per aver vinto l’undicesima edizione di X Factor, nel 2017. Nello stesso anno ha debuttato con il singolo In the Name of Love, pubblicato per l’etichetta Sony Music, che è arrivato fino alla posizione numero 24 della classifica italiana dei singoli. La sua ultima uscita discografica è il brano Never Give Up, pubblicato lo scorso febbraio. Se volete saperne di più su Lorenzo Licitra, il consiglio è diseguirlo sui suoi canali social ufficiali, a partire dal suo profilo Instagram, sul quale conta ben 297.000 follower.