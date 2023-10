Alessandro Preziosi la compagna è Delfina Fendi: il retroscena

Alessandro Preziosi, 50 anni, attualmente è legato sentimentalmente alla nota stilista di gioielli delfina Fendi della omonima casa di moda

Gli amori di Alessandro Preziosi sono intringanti per la curiosità dei telespettatori. Tutto ebbe inizio da quando nel lontano 2003 fece sognare i fan con la passione scoppiata sul set di Elisa di Rivombrosa con Vittoria Puccini, una relazione durata poi 5 anni e che ha visto la nascita di Elena,18 anni, recentemente apparsa nuovamente sul Red carpet della Mostra Internazionale del Festival del Cinema di Venezia. Da quel momento c’è chi ancora sogna che i due possano ritornare assieme o chi, semplicemente, si è ormai appassionato alla vita sentimentale dei due artisti. A svelare un particolare inedito estate lo scorso aprile il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato in esclusiva una paparazzata che senza alcun dubbio mostra chi è la compagna attuale di Alessandro Preziosi: Delfina Fendi. Una relazione nata lontano dalle luci dei riflettori ma che per la notorietà di entrambi, lei è come si può facilmente dedurre un membro della nota casa di moda, è diventato subito un tormentone del gossip di questi mesi ogni qualvolta l’attore appare in TV, che sia un’ intervista o un film a cui ha preso parte nel cast. Non a caso sono stati fotografati anche a Capri a settembre.

Tra gli amori conosciuti di Alessandro Preziosi ci sono Rossella Zito, sua storica fidanzata con cui ha avuto il suo primo figlio Andrea Eduardo, attualmente trentenne. In seguito si è legato a Vittoria Puccini, anni pdopo la rottura ha fatto coppia fissa per un lungo periodo di tempo con la giovanissima Greta Carandini, di 20 anni di meno, figlia dell’ ex presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. Nella vita sentimentale di Delfina Fendi c’è stato l’attore Claudio Santamaria, dalla loro relazione è nata la loro figlia Emma nel 2007, oggi sedicenne. Niko Vascellari, musicista, è stato invece il secondo grande amore della stilista da cui ha avuto i suoi due gemelli Tazio e Dardo, nati nel 2018. Una piccola curiosità sulla coppia. Claudio Santamaria, ex della Fendi, è stato per un periodo di tempo fidanzato con Vittoria Puccini, ex di Alessandro Preziosi. La crisi tra i due attori (Puccini Santamaria) sarebbe scoppiata perché il volto di Elisa di Rivombrosa avrebbe avuto un ritorno di fiamma proprio con il suo storico compagno, spesso ricordato come il Conte Ristori.

Alessandro Preziosi compagna: chi è Delfina Fendi

Delfina Delettrez Fendi è nata a Roma nel 1987 e oggi ha 36 anni. Definirla figlia d’arte è riduttivo se si guarda chi sono i suoi genitori: sua madre è la stilista Silvia Venturini Fendi, suo padre è Bernard Delletrez, disegnatore di gioielli. Il papà è di origini marocchine, da parte di madre, e francese da parte di padre. I due si conobbero a Roma, così l’artista aprì un negozio nella Capitale per stare vicino alla sua famiglia. Ha una sorella Leonetta Fendi e un fratello Giulio Delletrez, nati da altre relazioni dei genitori. La passione per la moda nasce per lei già da quando aveva soli 5 anni e durante il suo percorso di studi alle elementari. Sua madre, infatti, le permetteva di svolgere i suoi compiti scolastici nei suoi uffici così da chiederle sempre il suo parere su ogni collezione. Delfina ha preferito però seguire il lavoro del padre disegnando fin da giovanissima esclusivamente gioielli. Presenta la sua collezione a soli 19 anni, quattro anni dopo due delle sue creazioni sono esposte e fanno parte della collezione permanente del Museo delle Arti decorative del Louvre di Parigi. Oggi ha fondato il suo marchio Delfina Delletrez, escludendo volutamente il cognome Fendi non perché non sia legata alla sua famiglia materna, di cui è erede, ma perché ha voluto distinguersi dalla maison e creare un percorso professionale tutto suo. Attualmente il suo lavoro è sempre quello di stilista i gioielli che sponsorizza sia sul suo sito ufficiale che sul suo profilo Instagram. Nel corso della sua carriera ha rivelato che la sua ispirazione più grande è quella legata alla vita reale. Il suo primo laboratorio creativo era a Piazza Tor Sanguigna, nel cuore di Roma, volutamente per vivere profumi e passioni.

SEGUICI SU GOOGLE NEWS