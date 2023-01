Vittoria Puccini oggi: che fa l’ex di Alessandro Preziosi

Vittoria Puccini oggi, cosa fa l’attrice di Elisa di Rivombrosa: vita privata dell’ex di Alessandro Preziosi e madre di sua figlia

Vittoria Puccini, 41 anni, è un’attrice nata a Firenze il 18 novembre 1981, diventata famosa nei primi anni Duemila con Elisa di Rivombrosa, fiction della quale è stata protagonista, sul cui set ha conosciuto Alessandro Preziosi, suo fidanzato per svariati anni. Nel 2000 ha esordito al cinema sotto la regia di Sergio Rubini, recitando in Tutto l’amore che c’è, ma i film più famosi di Vittoria Puccini sono Baciami ancora, Magnifica presenza, Tutta colpa di Freud, The Place e soprattutto 18 regali (candidata ai David di Donatello come miglior attrice protagonista). Il grande pubblico l’ha apprezzata in molte fiction Rai e Mediaset, con la più recente, del 2022, Non mi lasciare. Non ha paura a definirsi bella, Vittoria Puccini, che si vede meglio oggi che a 20 anni. Ha imparato ad accettarsi e apprezzarsi, tenendo sempre a bada la tentazione di ricorrere alla chirurgia estetica. Nonostante quello che alcuni sui social possano dire, infatti, Vittoria Puccini non è rifatta. L’attrice è completamente naturale, anche perché teme che iniziare la porterebbe a cambiare poi sempre più cose di sé. Nella vita non solo gioie per l’ex di Alessandro Preziosi, ma anche tante sofferenze, a partire dalla morte di sua mamma Laura, deceduta a 59 anni, nel 2011, a causa di un tumore molto aggressivo. In quella fase così delicata si è ritrovata al fianco la sua seconda madre, l’agente Graziella Bonacchi, e in seguito il suo nuovo compagno, che le ha consigliato di sottoporsi a degli esami, così da essere certa d’essere in salute o, in caso negativo, di dover combattere contro la malattia, avendo il vantaggio di farlo in tempo. Adora il suo lavoro ma ogni tanto si concede una pausa, allontanandosi da tutto e immergendosi nelle terme per un fine settimana di pace assoluta. Tutto ciò l’aiuta a prendersi cura del suo corpo e della sua pelle, risultando sempre splendida e luminosa. In passato nuotava, mentre oggi si allena con Ennio, il suo personal trainer, tra pesi, flessioni ed esercizi a corpo libero. Il suo ultimo film è Il primo giorno della mia vita, di Paolo Genovese, che vede Vittoria Puccini al fianco di Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Margherita Buy e Lino Guanciale nell’adattamento del romanzo scritto dallo stesso regista.

Vittoria Puccini figlia

Non si può parlare di certo di Vittoria Puccini come dell’ex di Alessandro Preziosi, dal momento che ciò vorrebbe dire sminuire l’enorme importanza che l’attrice ha nel panorama italiano. La storia con l’attore di Black Out vite sospese è stata però una delle più importanti della sua vita. I due attori si sono conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, dove Vittoria Puccini era protagonista. Colpita dal fascino del collega napoletano, è stata la sua compagna dal 2004 al 2010. Due anni dopo aver iniziare a frequentarsi, è nata la figlia di Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, Elena, venuta al mondo il 16 maggio 2006 e oggi 16enne. Dopo la dura separazione con l’attore, ha ritrovato l’amore nel 2013: il nuovo compagno di Vittoria Puccini è Fabrizio Lucci, con il quale è ancora felice. Non è un attore ma un noto direttore della fotografia, ben noto per lavori come Don Matteo, Tutta colpa di Freud, Immaturi, The Place, Anna Karenina e Studio Battaglia, tra gli altri.