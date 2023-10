Raz Degan fidanzata è Stuart dopo anni allo scoperto FOTO

L’attuale fidanzata di Raz Degan, 55 anni, si chiama Stuart ed è stata ufficializzata sul profilo Instagram del modello di nazionalità israeliana

Occhi verdi, fascino da vendere, Raz Degan oggi è pronto a parlare della sua fidanzata, dopo anni lontano dal mondo del gossip, la relazione con Paola Barale. Il modello di origini israeliane nel corso della sua carriera e poi dopo il ritrovato spazio televisivo nel 2017 con la vittoria all’Isola dei Famosi è sempre stato molto restio nel raccontare personalmente dettagli della sua vita privata. Le informazioni che però ormai sappiamo sul suo conto sono frutto delle sue rivelazioni a Verissimo, in più occasioni, e dalle indiscrezioni sui settimanali di gossip, che hanno sempre posto attenzione sull’attore anche quando ha volutamente lasciato pubblicità e piccolo schermo. Sul concetto di amore Raz Degan era stato perentorio quando gli è stato chiesto della sua rottura con Paola Barale, ci sono storie che non finiscono del tutto e che ti rimangono dentro per sempre, non è importante quanto sia la loro durata ma l’intensità del sentimento che si è provato durante il percorso. Va detto però che l’israeliano si è legato sentimentalmente alla sosia di Madonna per ben 13 anni tra alti e bassi dovuti ai loro caratteri forti, motivo per cui si sono lasciati. Già nel 2017, i due avevano messo fine alla relazione da due anni e si era parlato di un ritorno di fiamma tra Degan e la Barale, corredato con tanto di indizi su Instagram. L’anno successivo lo stesso volto della pubblicità della Jagermeister aveva lasciato intendere a Silvia Toffanin che non era mai stato più innamorato dopo la showgirl. Tutto è cambiato quando ha incontrato il suo nuovo grande amore.

Raz Degan fidanzata chi è Stuart

Stuart è la fidanzata di Raz Degan e ormai non è più un segreto. L’attore e la sua compagna si sono conosciuti nel 2018, probabilmente ad unirli la passione per i viaggi immersi nella natura, la passione per voler girare il mondo in maniera non convenzionale e lo sport come il windsurf e lo yoga. Oggi l’israeliano ha 50 anni mentre la sua dolce metà ad un primo sguardo sembra essere di almeno dieci anni più giovane e di essere quindi sulla quarantina. È noto che il suo compleanno sia il 25 aprile grazie ad una dolce dedica del suo uomo che le ha fatto comprendere quanto per lui sia il suo tutto. La prima volta che Raz Degan ha presentato ufficialmente la sua fidanzata è stata al Festival del Cinema di Roma quando si è presentato con Stuart sul red carpet sorprendendo i fan e i fotografi. L’occasione era la prima proiezione di The Last Shaman che vede regista proprio il modello. In seguito l’ex di Paola Barale ha scelto di pubblicare anche alcuni scatti di Stuart sul suo account Instagram, una vera rarità considerando come sia sempre stato attento a non rivelare tanti dettagli della sua vita privata. Raz Degan ha parlato della fidanzata Stuart a Verissimo rivelando che sono molto complici, che ha compreso appieno la sua spiritualità e che la condivide apprezzando la fusione tra il proprio io e la natura. Spesso trascorrono del tempo insieme con i nipotini di lui anche perché Raz Degan ha deciso di non avere figli, almeno come dichiarato dalla sua ex fidanzata Paola Barale. Anche per quanto riguarda il matrimonio non è nell’aria, i due convivono.

SEGUICI SU GOOGLE NEWS