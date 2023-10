Anticipazioni Imma Tataranni 3 ultima puntata 16 ottobre: l’addio

Anticipazioni Imma Tataranni stasera 16 ottobre: cosa succede nell’ultima puntata della terza stagione. Matrimonio in crisi e addio

È arrivato il momento del gran finale di Imma Tataranni 3, ovvero la terza stagione della fortunata serie di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. La fiction con Vanessa Scalera protagonista, liberamente tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, è ormai diventata un appuntamento amatissimo dal pubblico italiano, che non vede l’ora di sapere come andrà a finire anche questa terza parte delle avventure del sostituto procuratore più famoso della Penisola. L’attuale serie a debuttato su Rai 1 lunedì 25 settembre 2023, contando in tutto quattro puntate settimanali, per cui quella del 16 ottobre, questa sera, sarà l’ultima. L’appuntamento è ovviamente in prima serara, alle 21.25, sul primo canale Rai. Nella puntata precedente, intitolata Ladri di futuro, sono state scoperte diverse cose importanti per lo sviluppo della serie. Filomena ha infatti scoperto il segreto che da tempo tormentava Valentina, la figlia di Imma Tataranni, ed è così partita da Matera per raggiungere Napoli, dove la ragazza studia Lingue Orientali, per scoprire la verità sulla situazione: Valentina le ha rivelato che non è riuscita a superare un esame, a differenza di quanto detto ai genitori. Pietro invece è diventato sempre più vicino alla giovane paleontologa Sara, acuendo la sua distanza da Imma. Nella puntata finale della stagione, queste situazioni troveranno finalmente una risoluzione.

Anticipazioni Imma Tataranni 3 ultima puntata: si lasciano?

La puntata di questa sera si intitola Il prezzo della libertà, e vedrà Imma Tataranni scoprire della relazione del marito con Sara nella maniera meno felice possibile: la giovane paleontologa, infatti, viene uccisa, e la sostituto procuratore è chiamata a indagare sul caso. Le circostanze della morte della donna coinvolgeranno in prima persona proprio Pietro, che si trovava con Sara nel Museo la notte dell’omicidio. A questo punto, Imma dovrà astenersi dal caso, e sconvolta prenderà anche un periodo di aspettativa, durante il quale però cercherà si scoprire lo stesso la verità e salvare suo marito, che si rivelerà infatti innocente. Nel frattempo, però, Caligiuri prosegue le sue indagini segrete sulla morte di Romaniello, che ormai sembra proprio essere ancora vivo. Le sue scoperte lo portano a considerare come mandante un imprenditore in odore di mafia, Cenzino Latronico, che però è morto vent’anni prima. Non solo, l’uomo è collegato in qualche modo proprio a Imma Tataranni: infatti, Filomena rivelerà al nipote Salvatore una foto che la vede, anni prima, in compagnia proprio di Latronico. Che possa essere lui il vero padre di Imma? La puntata si concluderà con la risoluzione del caso dell’omicidio di Sara, ma il matrimonio tra la protagonista e Pietro è ovviamente a serio rischio, e non sarà facile ricomporlo. Per Imma Tataranni, però, i problemi non finiscono qui, perché le rivelazioni che le farà nel finale Calogiuri rimetteranno in discussione molte cose, aprendo a nuovi segreti e interrogativi. Appare quindi scontato che, per capire come andranno a finire le vicende del personaggio interpretato da Vanessa Scalera, sarà necessario attendere la quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore.