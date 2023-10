Grande Fratello chi esce stasera 26 ottobre: pronostici televoto e percentuali

Grande Fratello: chi esce stasera 26 ottobre? Vediamo quali sono i pronostici degli spettatori del relity di Canale 5 in merito al televoto di questa sera.

Il Grande Fratello rischierà sicuramente di perdere uno dei suoi protagonisti, questa sera. Nella puntata di oggi, giovedì 26 ottobre 2023, la Casa più famosa e discussa d’Italia vedrà andare in nomination forzata uno dei suoi concorrenti, che sarà a un possibile eliminato per decisione del televoto. Già cinque persone sono usciti fino a questo punto – Samira Lui, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati e Claudio Roma – più una sesta che ha deciso autonomamente di ritirarsi, cioè Heidi Baci. Chi sarà dunque il settimo escluso provvisorio dal reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista? La sfida è tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, e verrà decisa come di consueto dalla scelta esclusiva del pubblico tramite televoto nella puntata di questa sera. Beatrice Luzzi è un’attrice e regista romana di 52 anni, nota per vari spettacoli teatrali e programmi tv (come Linea Verde, L’Italia sul 2, e Dillo a Lorena), oltre che per i suoi ruoli in note soap opera e serie tv (Vivere, I Cesaroni, Un posto al sole) e per aver avuto una relazione con il noto collega britannico Gerard Butler. Massimiliano Varrese è invece un attore, cantante e ballerino anche lui romano di 47 anni, conosciuto per aver ballato in varietà come Carramba! Che fortuna e Stasera pago io, e per essere stato concorrente di Amici Celebrities nel 2019, oltre che per essere apparso in vari videoclip musicali (con artisti del calibro di Geri Halliwell e Noemi) e aver recitato al cinema (Il figlio più piccolo) e in tv (Il bello delle donne, Carabinieri, Il sangue e la rosa). Solo uno dei due continuerà la sua avventura nella Casa più famosa d’Italia, dopo la puntata di stasera, ma chi dei due godrà di questo privilegio secondo i pronostici?

Grande Fratello chi esce stasera percentuali

Beatrice Luzzi percentuali televoto

Ovviamente, le puntate del Grande Fratello vanno in onda in diretta, e il televoto sta avvenendo proprio in questi giorni, e si chiuderà solo durante lo show di stasera. Per questo motivo non è possibile sapere in anticipo chi sarà effettivamente eliminato dalla casa di Canale 5, ma siamo in grado comunque di fare delle stime abbastanza attendibili. Infatti, siccome a decidere saranno gli spettatori e le spettatrici, molti siti specializzati si occupano nei forum di fare dei sondaggi di vario tipo per capire quale siano i voti predominanti, provando quindi a fare dei pronostici su chi sarà eliminato dalla casa del Grande Fratello.

Il Forum del Gf ha segnalato che, secondo i suoi rilevamenti, Beatrice Luzzi avrebbe raccolto circa il 77% dei favori del pubblico, contro solo il 23% di Massimiliano Varrese. Sarebbe dunque quest’ultimo il concorrente meno amato, e cioè quello più a rischio eliminazione, con un divario di punti percentuali che appare abbastanza netto e incolmabile. Cosa che non stupisce, considerando che il ballerino è probabilmente il personaggio più controverso dello show. Per contro, Beatrice Luzzi sembra essere proprio una delle più amate dal pubblico, e per questo la sfida tra i due appare decisamente impari. Dello stesso parere è il sito Grande Fratello forumfree, che ha fatto un sondaggio tra i suoi numerosi follower, dal quale sarebbero emerse percentuali simili a quelle riportate sopra, anche se leggermente meno favorevoli a Beatrice, pur se non in maniera significativa. L’attrice romana sarebbe la favorita dal 75% del pubblico del Grande Fratello, mentre Massimiliano Varrese raccoglierebbe appena il 25% dei consensi. Secondo le medie dal web, Beatrice Luzzi sarebbe sempre in netto vantaggio, ma con un margine un po’ più risicato rispetto alle altre rilevazioni: 67% in suo favore, contro il 33% di Massimiliano. Secondo il portale Reality House, Beatrice sarebbe addirittura in vantaggio più nettamente del previsto, con un 79% contro il magro 21% di Massimiliano, che significa 701 voti contro 186 nel sondaggio effettuato dal sito. Ricordiamo in ultimo che chi di questi due concorrenti della diciassettesima edizione del Grande Fratello dovesse essere bocciato dagli spettatori e dalle spettatrici non verrà automaticamente eliminato, ma dovrà andare a un’ulteriore sfida al televoto contro Valentina Modini, 29enne impiegata esperta in pubbliche relazioni di Borgomanero (vicino Novara, in Piemonte), risultata la meno votata dal pubblico nel corso della puntata di lunedì.

