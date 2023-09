Beatrice Luzzi figli: che storia in un libro

Beatrice Luzzi 52 anni è madre di due figli di nomi Elia e Valentino avuti con l’ex marito Alessandro che ha definito un grande padre

La vita privata di Beatrice Luzzi è sicuramente una notizia per il pubblico del Grande Fratello 2023. L’attrice e autrice televisiva italiana di 52 anni ha alle spalle una lunga carriera al cinema e in tv, grazie a prodotti come Vivere, Giorni da leone e Sospetti, ha condotto programmi come Linea verde, La vita in diretta e L’Italia sul 2, ed è stata per anni una degli autori dietro il popolare game show di Rai 1 L’eredità. Oltre a questo curriculum che l’ha resa una delle figure più attive della televisione italiana degli ultimi anni ha però scritto un volume in cui parla senza fronzoli della maternità. Il libro di Beatrice Luzzi si chiama Mi è nata una famiglia in cui ha parlato di come affrontare due gravidanze in due anni. I lettori sono così a conoscenza delle due gestazioni a breve distanza una dall’altra per Eva Bonelli di Vivere. Eppure non tutto si sa sulla sua vita privata, a ben vedere. 53 anni il prossimo novembre, Beatrice Luzzi è sempre stata molto riservata su questi aspetti più personali e separati dalla sua carriera, anche se è risaputo che ha due figli maschi di nome Francesco e Edoardo. Durante i primi giorni nella casa del Grande Fratello 2023 l’attrice e autrice televisiva romana è arrivata ad aprirsi in merito alla sua sfera personale, in particolare riguardo il rapporto con il suo ex compagno e padre dei suoi due figli. Dell’uomo si sa solamente il nome, Alessandro, e che la coppia è stata insieme, senza mai sposarsi, tra il 2007 e il 2019. Beatrice Luzzi ha raccontato di avere avuto molte relazioni, ma che quando a 37 anni conobbe Alessandro capì che era l’uomo giusto per poter essere il padre dei suoi figli. Lui, all’epoca, aveva 39 anni, quindi due in più di lei, e non era mai diventato padre, ma la coppia ebbe il primo figlio dopo pochi mesi. Ora, da circa quattro anni non stanno più insieme, ma sono ancora una famiglia, come lei stessa ha confermato: “Lui viene tutti i giorni, fa la spesa, porta i ragazzi a fare sport, andiamo il weekend insieme”. Dunque si potrebbe dedurre da queste sporadiche informazioni che i figli di Beatrice Luzzi hanno tra i 12 e 14 anni e che studiano rispettivamente alle medie e al liceo, ma sono solo deduzioni non confermate.

Beatrice Luzzi figlio malattia

Beatrice Luzzi, come detto, è sempre stata abbastanza riservata e lo dimostra quanto poco sappiamo delle sue relazioni, compresa quella con l’ex compagno Alessandro. Neanche in passato si è sbilanciata quando ha parlato della sua famiglia e del rapporto con i due figli all’interno anche di un libro sul tema, Mi è nata una famiglia. Nel corso di una delle puntate del Grande Fratello 2023 l’attrice e autrice televisiva romana ha anche lanciato un curioso messaggio ai figli, usando il linguaggio dei segni. Il motivo era per tranquillizzarli dopo le ultime cose successe dentro la Casa, che l’avevano vista coinvolta in situazioni piuttosto tese. Il fatto, però, che abbia scelto di ricorrere al linguaggio dei segni ha creato molta curiosità tra il pubblico, anche se bisogna dire che a riguardo si sanno davvero poche cose. Secondo alcune indiscrezioni dei fan rivelatesi delle fake news, uno dei due figli di Beatrice Luzzi avrebbe sofferto di un problema all’udito. Tutto falso.