Beatrice Luzzi chi è il marito: svelata l’identità FOTO

Si chiama Alessandro di cognome Cisilin, 54 anni, l’ex marito di Beatrice Luzzi del Grande Fratello: è uscito allo scoperto e ora si sa che lavoro fa

Beatrice Luzzi, protagonista del Grande Fratello 2023, è entrata nella Casa senza che si conoscesse l’identità del suo ex marito. Oggi è noto chi è, la sua biografia e soprattutto il suo lavoro. L’uomo, tra l’altro, è il padre dei suoi due figli Valentino, 14 anni, e Elia, 10 anni protagonisti anche di un libro sulla famiglia scritto dall’attrice che spesso nella casa ha parlato della sua relazione. Alessandro Cisilin è l’ex marito di Beatrice Luzzi, la sua data di nascita è 23 luglio 1969 e ha quindi 54 anni di età sotto il segno dei Gemelli (cuspide). La sua città natale è Monfalcone in Friuli Venezia Giulia ed ha quindi origini friulane anche se si è poi trasferito a Roma dove ha vissuto con la sua compagna e i loro figli e attualmente risiede. Dopo aver frequentato il Liceo Petrarca a Trieste, ha studiato Sociologia all’Università della stessa città. Non si è fermato però a questo titolo di studio, il marito di Beatrice del Grande Fratello ha continuato con un master alla Royal Holloway di Londra. Ha iniziato i suoi primi passi nel mondo del lavoro alla Cooperativa Sociale La Quercia, in curriculum vanta una collaborazione al Parlamento Europeo e il ruolo di portavoce presso l’EUAM Ukraine. Oggi Alessandro Cisilin di lavoro è sociologo e giornalista professionista, ha collaborato per quasi dieci anni con Il Fatto Quotidiano e attualmente ha un incarico all’agenzia Area Digimedia, inoltre è direttore responsabile di FabLab. Dirige nello specifico per questa società di comunicazione il magazine di informazione medica. L’ex marito di Beatrice Luzzi del GF è stato anche corrispondente da Bruxelles per Liberazione e per Area. Ha scritto numerose pubblicazioni scientifiche di stampo sociologico e due libri “Noi e l’India” e “UE, attacco alla libertà”. Una piccola curiosità: segue la pagina del Grande Fratello dove all’interno c’è la sua ex compagna con cui ha mantenuto un ottimo rapporto. La stessa Beatrice Luzzi ha raccontato che fino al 2019 hanno vissuto insieme per poi decidere di non prendersi più in giro e separarsi ma restando comunque una vera famiglia per il bene dei figli. C’entra il grande schermo nella loro storia d’amore, si sono infatti conosciuti alla Casa del Cinema a Roma alla presentazione di Italia Nostra Cosa. All’epoca avevano 36 anni lei e 38 anni lui e dopo pochi mesi l’attrice già aspettava Valentino. Beatrice Luzzi ha inoltre spiegato a Giampiero Mughini che dalla separazione con Alessandro Cisilin non aveva avuto altri flirt, fino alla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha avuto una relazione breve con Giuseppe Garibaldi.

Beatrice Luzzi figli

Beatrice del Grande Fratello 2023 ha avuto diversi fidanzati, tra cui anche l’attore Gerard Butler, ma al primo sguardo ha compreso subito che Alessandro sarebbe stato il padre dei suoi figli. Un amore smisurato quello per i suoi piccoli, Valentino e Elia, che ha definito le sue gambe. Sono subito stati presi dalla nascita dei loro cuccioli che hanno deciso di crescerli da soli perché i nonni erano anziani e non avevano soldi per le tate. In realtà al di là dell’aspetto economico volevano occuparsi personalmente dell’aspetto economico, volevano crescerli personalmente senza interferenze. Valentino e Elia si sono presentati fuori la porta rossa per fare una sorpresa alla mamma Beatrice, una visita apprezzatissima dall’attrice ma soprattutto dai tanti fan che la supportano dal suo ingresso nella casa. Lo stesso Valentino ha più volte difeso la mamma su Instagram dagli attacchi degli inquilini che spesso e volentieri hanno criticato il suo modo di essere genitore a causa del suo carattere.

Copyright Image: ABContents