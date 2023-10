Lucrezia Lando fidanzato: le voci su Antonino Spinalbese

Tanto mistero sul fidanzato di Lucrezia Lando, una delle maestre di Ballando con le stelle, partner sul palco di Lorenzo Tano. Tra i due si parla di flirt

Da sabato scorso, 21 ottobre 2023, è tornato su Rai 1 uno dei programmi più amati della televisione italiana, Ballando con le stelle. Lo show danzante condotto da Milly Carlucci continua a riscuotere un successo incredibile, anche oggi che è arrivato alla sua 18a edizione, e il pubblico italiano non vede l’ora di sapere chi vincere questa volta tra le dodici coppie in gara, tutte formate da un VIP (cioè una delle “stelle” del programma) e un maestro o una maestra di ballo. Tra i vari concorrenti di questa edizione ha colpito fin da subito nel segno il giovane Lorenzo Tano, poco conosciuto dagli spettatori e dalle spettatrici se non per il fatto di essere il figlio del celebre attore Rocco Siffredi. Tano è il più giovane concorrente di Ballando con le stelle 2023, ed è stato messo in coppia con una delle più apprezzate ballerine del programma, Lucrezia Lando. Il duo non ha avuto un esordio semplice, nella serata del 21 ottobre, classificandosi alla fine solamente in decima posizione, ovvero la prima posizione utile per evitare di essere a rischio eliminazione. Tutti i fan si aspettano, a questo punto, che Lucrezia Lando e Lorenzo Tano riescano a migliorare e risalire la classifica nelle prossime puntate, in vista del gran finale del 23 dicembre prossimo.

Per chi non la conoscesse ancora molto bene Lucrezia Lando è una ballerina dagli inconfodibili capelli biondi nata a Bassano del Grappa, vicino Vicenza, il 10 dicembre 1998, per cui oggi ha quindi 24 anni, due in meno del suo compagno di ballo a Ballando con le stelle, nato invece nel 1996. Ha iniziato a ballare all’età di 10 anni, specializzandosi nel tempo soprattutto in danza classica e latinoamericana. Ha poi partecipato a varie competizioni di ballo, prima in coppia con Giacomo Ballarin e poi con Lorenzo Zamparelli. In seguito, Lucrezia Lando ha provato anche a partecipare al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, non riuscendo però a superare i casting, me nale 2018 è entrata a Ballando con le stelle, in occasione dell’edizione numero 13 dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. In quell’occasione si classificò terza in coppia con l’influencer Giaro Giarratana, diventando molto popolare tra i fan del programma. L’anno seguente è meno fortunato, dato che ballando assieme ai modelli Kevin e Jonathan Sampaio viene presto eliminata dal programma, ma nella quindicesima edizione riesce a vincere, in coppia con l’attore Gilles Rocca. Lucrezia Lando ha poi ballato con il pilota motociclistico Andrea Iannone e con il comico Dario Cassini, ma in entrambe queste edizioni è stata eliminata prima della finale di Ballando con le stelle.

Se in merito alla sua carriera il pubblico di Rai 1 conosce già molte cose, decisamente meno ne sa sulla vita privata di Lucrezia Lando. La 24enne ballerina bionda di Ballando con le stelle è, per quanto ne sappiamo, assolutamente single. Su di lei si sono rincorse molte storie in passato in merito alle sue possibili frequentazioni, ma una sola è quella ufficiale: la relazione avuta con il collega Marco De Angelis. Era stata la stessa Lucrezia Lando a ufficializzare l’unione sentimentale tra i due, nata proprio a Ballando con le stelle. Marco De Angelis, ballerino romano classe 1994, aveva infatti preso parte come maestro di ballo all’edizione del 2020 dello show condotto da Milly Carlucci, ballando in coppia con l’attrice Vittoria Schisano, ma i due erano stati eliminati prima della finale. La relazione tra Lucrezia Lando e Marco De Angelis si è però conclusa nel 2021, come annunciato da lei in un’intervista a Di Più.

Lucrezia Lando amori

Al momento, Lucrezia Lando sembrerebbe dunque essere single, e sul suo profilo Instagram ufficiale non pubblica foto che possano fare pensare il contrario. Delle sue relazioni certificate, l’unica nota al pubblico è appunto quella con Marco De Angelis, anche se in passato sono stati attribuiti parecchi flirt alla ballerina di Ballando con le stelle, anche se mai confermati dalla diretta interessata. Lucrezia Lando è stata molto chiacchierata in relazione al suo primo partner nello show di Rai 1, Giaro Giarratana, anche per via di alcune frasi in intervista da parte di lei, che avevano lasciato intendere un rapporto andato ben oltre i confini dello studio di Rai 1. In seguito è stata accostata a tutti i suoi partner di Ballando con le stelle, e addirittura a un triangolo assieme ad Arisa e Vito Coppola, smentito però da questi ultimi due. Inoltre negli ultimi mesi si è parlato spesso di un possibile flirt tra Lucrezia Lando e Antonino Spinalbese, ex di Belen e concorrente del Grande Fratello VIP 2022. In realtà i due fanno parte della stessa agenzia e non è mai stata confermata la voce che abbiano avuto una relazione.

