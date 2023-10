Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 seconda puntata su Lojacono

Le anticipazioni della seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4, la fiction poliziesca ambientata a Napoli ed in onda stasera 30 ottobre, su Rai 1



Il ritorno di Lojacono, Laura Piras sempre più vicina alla verità e un giallo che inciderá sul rapporto della squadra dalle anticipazioni di stasera 30 dei Bastardi di Pizzofalcone.

La trama della seconda puntata de I Bastardi di Pizzofalcone è incentrata sull’efferato omicidio su cui si troverà ad indagare il commissariato del noto quartiere di Napoli che porta nel cuore il dolore per la scomparsa del personaggio di Alessandro Gassman. Savio Niola, noto fioraio del quartiere, viene ritrovato assassinato in una pozza di sangue su un letto di tulipani, una scena davvero macabra che apre il secondo episodio della fortunata serie, giunta alla quarta stagione. Gli agenti che si recano sul luogo del delitto restano colpiti dalla scena ma anche dall’efferatezza del crimine.Gli uomini guidati dal vice Questore Luigi Palma, interpretato magistralmente da Massimiliano Gallo, saranno chiamati a risolvere questo omicidio anche in tempi brevi, con il timore che l’assassino potrebbe colpire ancora temendo che possa essere un serial killer. Cosi parte una vera e propria caccia all’uomo, con gli agenti che analizzeranno ogni pista possibile, scavando a fondo nella vita del fioraio; Di Nardo e colleghi, nelle indagini, troveranno negli abitanti del quartiere – impauriti proprio per il timore che il mostro possa colpire ancora – un validissimo aiuto. Spoiler alla mano dai libri di Maurizio De Giovanni sull’episodio di stasera “Fiori” la squadra lavorerà in sinergia per la risoluzione del caso, proprio come non accadeva da tempo e fondamentali saranno anche intuizioni di Lojacono.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 4 Lojacono indagato

Stando alle anticipazioni della puntata di stasera 30 ottobre dei Bastardi di Pizzofalcone 4 il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann, intanto, continua a restare nascosto, minacciato dagli uomini che l’hanno rapito. Sul poliziotto pende una sorta di spada di Damocle; se uscirà allo scoperto metterà in pericolo di vita la figlia e la compagna Carolina Crescentini che veste i panni del sostituto procuratore Laura Piras. Su Lojacono, però, continuano ad arrivare indizi che minano ad incastrarlo; già nel corso della prima puntata andata in onda la scorsa settimana abbiamo visto come la Procura abbia aperto un fascicolo per legami con la criminalità organizzata. Ebbene, l’obiettivo è proprio fare condannare l’ispettore per corruzione o quantomeno infangarlo perché non può difendersi al momento. E nel mirino dei magistrati impegnati sul caso finiscono anche gli agenti del Commissariato di Pizzofalcone, messi sotto la lente di ingrandimento. L’obiettivo, per loro, sarà uno soltanto, dimostrare la verità e l’estraneità dei fatti del commissariato con la criminalità organizzata. Lojacono però troverá un modo per rassicurare l’amata Piras



I Bastardi di Pizzofalcone 4, nella prima puntata, hanno raggiunto i 3.699.000 di telespettatori ed il 20,1% di share, segnale evidente di come il pubblico sia affezionato agli agenti del Commissariato napoletano nati dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni. Stasera, come ricordato, in onda la seconda puntata; sarà possibile vederla su Rai 1 a partire dalle 21.30 ma anche in streaming e on demand, su RaiPlay. Il cast della serie è davvero stellare e tutti i protagonisti sono presenti fin dalla prima stagione; dal vice Questore Luigi Palma (Massimiliano Gallo) all’ispettore Lojacono, il sontuoso Alessandro Gassmann. La squadra si compone poi dell’agente Alex Di Nardo, interpretata da Simona Tabasco, di Marco Aragona, Francesco Romano ed Ottavia, rispettivamente Antonio Folletto, Gennaro Silvestro e Tosca D’Aquino. Esterni alla squadra ma pur sempre con un ruolo fondamentale, poi, la già citata sostituto Procuratore Laura Piras, la bellissima Carolina Crescentini e Serena Iansiti che veste i panni di Rosaria Martone, moglie di Alex Di Nardo ed anch’essa in forza alla Polizia di Stato, nella squadra scientifica che con i suoi preziosi rilievi regala sempre un aiuto fondamentale agli uomini del Commissariato.

