Grande Fratello chi esce stasera 30 ottobre: Bea a rischio

Grande Fratello 2023 cosa dicono i sondaggi sulle percentuali del televoto per la puntata di stasera 30 ottobre su chi sarà eliminato dalla casa

Chi uscirà dalla più seguita e chiacchierata d’Italia, questa sera? La domanda serpeggia tra gli appassionati e le appassionate del Grande Fratello, dopo che già cinque concorrenti hanno lasciato lo storico reality di Mediaset. Dopo Samira Lui, Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati e Claudio Roma – più Heidi Baci, che si è ritirata spontaneamente – un altro concorrente è pronto a salutare il pubblico di Canale 5 nella puntata che andra in onda questa sera, lunedì 30 ottobre 2023. Dopo il nulla di fatto della scorsa puntata, andata in onda venerdì, la situazione adesso potrebbe farsi incandescente. Infatti, Beatrice Luzzi si è confermata amatissima dal pubblico, uscendo nettamente vincitrice dalla sfida al televoto contro Massimiliano Varrese, che adesso si ritrova appunto a rischio eliminazione. Ma non sarà ovviamente il solo, perché nella puntata di questa sera il pubblico da casa sarà chiamato a scegliere tra ben cinque concorrenti. E non è escluso che, in seguito a una eliminazione, possa essere addirittura un new entry nella casa del Grande Fratello, con molte voci che circolano in merito al possibile ingresso di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti.

A rischio eliminazione, questa sera, ci sarà appunto il già citato Massimiliano Varrese, 47enne attore, cantante e ballerino romano di fama internazionale, che ha lavorato in passato con Raffaella Carrà e Geri Halliwell, solo per fare due esempi, ha recitato nella serie tv Carabinieri e ha partecipato anche ad Amici Celebrities. Ma ci sarà di nuovo Beatrice Luzzi, la 52enne attrice molto temuta dagli altri concorrenti del Grande Fratello, interprete di Vivere, I Cesaroni e Un posto al sole. A completare il quintetto dei gieffini a rischio addio alla casa di Cinecittà ci sono poi Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenare e Valentina Modini. Il primo è un collaboratore scolastico e barman originario di Palmi, in Calabria, che ha 30 anni d’età. Grecia Colmenares ha 60 anni, ed è una nota attrice di telenovelas degli anni Ottanta e Novanta, divenuta celebre grazie ai suoi ruoli in soap opera come Maria, Topazio e Milagros, e cheè già stata concorrente di un reality show italiano nel 2019, quando partecipò all’Isola dei Famosi. Infine, Valentina Modini ha 29 anni ed è un’impiegata esperta in pubbliche relazioni, che proviene da Borgomanero, vicino Novara. Cinque nomi per un solo eliminato: cosa dicono i sondaggi e le prime indiscrezioni?

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi chi è il marito: svelata l’identità FOTO

Grande Fratello percentuali televoto stasera 30 ottobre

Occorre ricordare che il Grande Fratello è un reality show e si svolge in diretta, motivo per cui non c’è modo di sapere in anticipo con sicurezza chi verrà eliminato dal programma di Canale 5. Il che non significa che non possano arrivare indicazioni abbastanza affidabili su quello che succederà durante la puntata. Diversi siti e profili social fanno infatti dei sondaggi tra propri utenti e follower che seguono il programma per sapere da loro chi sono i loro preferiti, ricavando così alcune percentuali che possono servire da indicazioni di voto. Secondo il portale Forum Free, Beatrice Luzzi sarebbe fuori pericolo, avendo già dimostrato in passato di essere molto amata dal pubblico: al momento avrebbe il 46% delle preferenze. Molto distanti tutti gli altri quattro nominati, con Grecia Colmenares al 18%, Massimiliano Varrese al 16%, Giuseppe Garibaldi al 10% e, ultima, Valentina Modini all’8%. Percentuali quasi del tutto confermate dal Forum del Grande Fratello, con variazioni minimali: Valentina Modini risulta ultima con il 9%, mentre Giuseppe Garibaldi sta all’11%. Di diverso avviso è invece il sondaggio effettuato da Reality House, che vede Valentina addirittura davanti a Giuseppe con il 14% contro il 13%. La sfida sembra quindi tra Valentina e Giuseppe, e i sondaggi lasciano apertissimo il discorso su chi dei due verrà eliminato questa sera dalla casa del Grande Fratello. Quasi certi di restare nel programma, invece, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Massimiliano Varrese. Attenzione però perché su Bea , molto seguita X, l’ex Twitter, serpeggia un dubbio. Eva di vivere potrebbe essere a rischio eliminazione perché puoi fare stanno dividendo i voti per eliminare Massimiliano. Per sapere come andrà a finire questa sfida, non resta che sintonizzarsi stasera alle 21.25 su Canale 5 per assistere in diretta alla puntata numero 15 del reality show condotto da Alfonso Signorini. Solo allora sapremo chi verrà eliminato per certo dal Grande Fratello 2023.

Copyright Image: ABContents