Il contadino cerca moglie 2023 Giulia perché partecipa una donna

Il contadino cerca moglie 2023 ha una concorrente donna: chi è Giulia e come mai tra i contadini questa volta c’è anche lei? Biografia, età e curiosità sulla concorrente.

E sono sette! Settima edizione di Il contadino cerca moglie, il reality show che ha debuttato in Italia nel 2015 e da tre stagioni su Fox Life e Tv8, e che da due va in onda in pay per view su Discovery+ e in chiaro su Nove. Il format è sempre il solito: cinque contadini single incontrano alcune corteggiatrici e scelgono quella che li convince di più, e che resterà con loro per tutto il programma. Nel corso delle puntate, il loro legame verrà messo alla prova non solo a livello sentimentale, ma anche sul piano del confronto tra due stili di vita completamente diversi. Stesso format di sempre, si diceva, ma in realtà non proprio, perché in questa stagione per la prima volta ci sarà anche una donna.

Una novità in linea con i tempi, visto che ormai siamo nel 2023 (quasi 2024, a dire il vero) e al giorno d’oggi quello del contadino non è più un mestiere esclusivamente maschile. Soprattutto dopo che negli ultimi anni la nostra società ha sperimentato, anche in Italia, un ritorno d’interesse per la vita all’aria aperta e l’attività agricola, che ha spinto molti giovani a interessarsi a questa soluzione. Da questo punto di vista, Giulia Montecchia e la sua storia sono l’esempio perfetto per raccontare un mondo che oggi è molto diverso rispetto ai soliti stereotipi che lo circondano. Scopriamo allora qualcosa di più su di lei.

Il contadino cerca moglie 2023 Giulia chi è

Giulia Montecchia non è in realtà la prima donna della storia de Il contadino cerca moglie, ma rappresenta un novità solamente da quanto il reality show va in onda su Nove. In precedenza, all’epoca di Tv8 e della conduzione di Diletta Leotta, andata in onda a fine 2018, c’erano addirittura state due concorrenti donne. La ragazza che vedremo a partire da questa sera nello show prodotto da Fremantle Media Italia ha 29 anni ed è originaria dell’Abruzzo: proviene infatti dalla provincia di Teramo, vivendo nei pressi di San Pietro ad Lacum. Giulia Montecchia gestisce una fattoria che comprende anche un allevamento di cavalli e un agriturismo, tutto costruito da sua madre Rina, con cui vive al momento: la loro è decisamente una bella storia che sfata tanti stereotipi sul lavoro in campagna, visto ancora spesso come prerogativa prettamente maschile. Nell’azienda agricola delle due donne si producono miele, olio e ortaggi vari.

Come spiega lei stessa sul sito ufficiale del programma, passa le sue giornate a pulire le stalle e a prendersi cura dei suoi puledri, qualcosa che Giulia fatica a definire come un lavoro, e chiama piuttosto “una passione”. I cavalli sono infatti i suoi compagni inseparabili da sempre, e spesso partecipa anche a gare di equitazione. Ha inoltre spiegato che per lei i cavalli hanno realmente qualcosa di speciale, perch “quando ti stanno vicino non pensi più a niente”. La contadina di questa settima edizione dello show condotto da Gabriele Corsi è però anche un’amante dei motori, essendo pure appassionata di moto. Ciò che le manca, al momento, è un uomo che voglia starle accanto in questa vita di campagna, e infatti si è lamentata che i maschi non si fanno avanti con lei. Il suo sogno, una volta trovato marito, sarebbe quello di mettere su famiglia e di avere almeno due figli. Oltre alla sua personalità forte e a una vita sicuramente poco comune, non semplice ma che può dare tante soddisfazioni, Giulia Montecchia offre ai suoi spasimanti anche la vista magnifica della sua azienda agricola. La fattoria sua e di sua madre è infatti sovrastata da un lato dal Gran Sasso, mentre dall’altro getta uno sguardo sul mare di Giulianova.

Chi sarà il corteggiatore che sceglierà Giulia per provare a stabilire un legame che vada oltre la durata del programma? Riuscirà a realizzare il suo sogno di avere una famiglia. Tutti interrogatori a cui potranno rispondere solo le nuove puntate di Il contadino cerca moglie – o meglio, La contadina cerca marito, nel suo caso. L’appuntamento è ogni lunedì in prima serata su Nove.

