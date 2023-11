X Factor 2023 chi è Anna Castiglia: figlia d’arte

Chi è Anna Castiglia: figlia d’arte, è protagonista di un momento importante della storia di X Factor grazie al ripescaggio

Anna Castiglia si candida a essere una delle protagoniste a sorpresa di questa edizione di X Factor 2023. La cantante catanese, infatti, è al centro della storica novità che quest’anno ha introdotto il programma di Sky, ovvero la possibilità di ripescaggio in fase di live. Si tratta di una delle meccaniche più discusse di questa edizione che ha letteralmente spaccato l’opinione dei fan. Ad ogni modo, si profila una seconda chance per l’artista originaria di Catania che ha visto fermarsi il suo percorso a X Factor agli Home Visit. Classe 1998, Anna è una figlia d’arte, con lo spettacolo nel sangue: sua madre è stata un attrice, mentre suo padre Giuseppe Castiglia è un seguitissimo comico e speaker, molto attivo soprattutto in Sicilia. Anna ha ereditato l’attitudine artistica di famiglia e ha deciso di dedicare la sua vita alla musica, iniziando ad appena nove anni a suonare la chitarra, per poi affiancare anche lo studio di canto. A circa 16 anni, la concorrente di X Factor ha iniziato a esibirsi nei locali della sua Catania, trasferendosi poi a Torino per proseguire negli studi e cercare di far fare il salto di qualità alla sua carriera.

Nel capoluogo piemontese, la cantante ha quindi proseguito il suo percorso artistico, prendendo parte a diversi festival e rassegne musicali. La scena torinese è molto fervida e ha giovato molto alla carriera di Anna Castiglia, che vanta partecipazioni a eventi come il Reset Festival e l’apertura degli show di Piero Pelù, Ginevra e i Tre Allegri Ragazzi Morti, tutte occasioni che le hanno dato visibilità e l’hanno spinta nella sua parabola artistica. I primi singoli della siciliana iniziano ad arrivare nel 2021, a partire da Ju mi siddriu, un brano che celebra le radici siciliane della cantante, ma che presenta anche una velata critica al contesto in cui è cresciuta. A questo singolo d’esordio hanno fatto seguito Tutto più rosso, Bovarismo e Rasoterra, brani che hanno contribuito a far conoscere la musica di Anna Castiglia. Il 2023, quindi, è l’anno della potenziale ascesa con la partecipazione a X Factor che sembrava essersi conclusa con la delusione del mancato approdo ai live, finché non è arrivato il ripescaggio. Sul suo profilo Instagram l’artista vanta già un discreto seguito, più di 40.000 followers, e qui è possibile vedere le principali esperienze artistiche di Anna Castiglia, tra cui anche la sua avventura nel talent show di Sky.

L’avventura di Anna Castiglia a X Factor è partita, ovviamente, con le audizioni, che sono state un grande successo per la ragazza. Presentando il suo inedito Ghali, la figlia di Giuseppe Castiglia ha ottenuto i fatidici 4 sì dai giudici, che hanno apprezzato sia la scrittura che la voce dell’artista, e così ha preso il via l’avventura della ragazza nel talent di Sky. Ai Bootcamp, Anna Castiglia si è messa alla prova con un vero e proprio capolavoro della musica italiana, ovvero Un tempo piccolo di Franco Califano, continuando a convincere. Arrivano, quindi, gli Home Visit e la benedizione di Morgan, che l’accoglie nella sua squadra, ma il giudice, poi, decide di non concedere alla siciliana un posto per i live. Sogno infranto, ma in realtà ancora doveva essere detta l’ultima parola. Si arriva, dunque, alla grande novità di questa edizione, il ripescaggio che va in scena nella seconda puntata dei live. Dopo la serata d’esordio, che ha visto l’eliminazione degli Animaux Formidables, appartenenti proprio alla scuderia di Morgan, la pagina Instagram di X Factor ha lanciato un sondaggio per far scegliere chi ripescare tra Anna Castiglia e Astromare. Una svolta epocale, capace di regalare una seconda chance, e che prospetta, inoltre, uno scenario davvero suggestivo e interessante da vedere, perché Anna Castiglia torna con Morgan, che l’ha eliminata.

Riveste particolare interesse, dunque, la seconda puntata di X Factor, che oltre al ripescaggio presenta molti altri momenti d’interesse. Su tutti l’esibizione di Elodie, seconda ospite dopo Laura Pausini nel primo appuntamento. La cantante romana intervallerà le performance dei concorrenti rimasti in gara, che hanno ricevuto le loro assegnazioni ai giudici. Una serata tutta da vivere, destinata a rimanere nella storia del talent show.

