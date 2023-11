Now and Then ultima canzone dei Beatles: cosa c’è da sapere

Now and Then è l’ultima canzone dei Beatles: la storia di come è nata e come è stata recuperata dopo 50 anni

I Beatles sono tornati. Sembra incredibile, ma tra i miracoli tecnologici del ventunesimo secolo c’è anche la possibilità di ascoltare un canzone concepita quarant’anni prima e mai ultimata. È il caso di Now and Then, la nuova canzone dei Beatles uscita, in tutto il mondo, alle ore 15:00 di giovedì 2 novembre, divenuta immediatamente d’interesse globale. Siamo davanti a una svolta nel mondo della musica, perché la realizzazione di questo nuovo singolo esprime la possibilità di recuperare, anche a distanza di anni, materiale inedito, seppur incompleto, così da far rivivere persino voci che non ci sono più. Now and Then, infatti, è un progetto che risale alla fine degli anni ’70, un brano nato dal genio di John Lennon, che ha registrato una demo di questa canzone canzone in versione piano e voce. Questa demo, però, è rimasta lì in sospeso, tornando a galla nel 1994, quando Yoko Ono, la storica dolce metà di Lennon, ha consegnato quel lascito del cantante, insieme ad altri progetti solo accennati, agli altri membri del gruppo.

Tuttavia, all’epoca non fu possibile pubblicare Now and Then e il brano rimase in sospeso, fuori dal famoso progetto Anthology che già al tempo ha fatto rivivere, una prima volta, il mito della band inglese. Questo almeno fino al 2021, quando Peter Jackson, regista dietro la realizzazione del fortunato documentario The Beatles: Get Back, ha avuto modo di riscoprire quella demo. Visionando l’eccezionale materiale per creare la docuserie, Jackson si è imbattuto anche in Now and Then e, tramite un fine lavoro con la WingNut Films, la canzone ha finalmente potuto vedere la luce. Grazie all’avanzata tecnologia moderna, la voce di John Lennon è stata isolata e accompagnata dalla chitarra elettrica di George Harrison, registrata nel 1995, quando i Beatles hanno lavorato alla demo consegnatagli da Yoko Ono. A questo punto, dunque, sono state aggiunte anche la batteria di Ringo Starr e la chitarra, il piano e il basso di Paul McCartney. Così è stata confezionata Now and Then, l’ultima canzone dei Beatles, disponibile ora in tutto il mondo.

L’uscita della canzone fa parte di un progetto più ampio, che comprende anche il documentario Now and Then – The Last Beatles Song, che porta la firma di Oliver Murray. Con questo racconto, lungo circa 12 minuti, viene raccontato con precisione tutto il lavoro che ha portato alla realizzazione della nuova canzone del gruppo britannico. Infine, il 3 novembre esce anche il videoclip musicale del brano, per concludere un lavoro davvero eccezionale, che permette di far rivivere uno dei miti della musica mondiale.

Now and The, recensione del testamento dei Beatles

È impossibile non nascondere l’emozione nell’ascoltare questo brano, vero e proprio testamento artistico dei Beatles. La canzone è un condensato nella musicalità del gruppo inglese, capace di emozionare e di riportare alla mente i fasti di un passato ormai mitico, che clamorosamente ha potuto rivivere, almeno per un attimo. Now and Then è uno splendido regalo non solo per i fan dei Beatles, ma per tutti gli appassionati di musica, ed è anche un’importante finestra sul futuro. Il lavoro che c’è dietro alla nuova canzone dei Beatles evidenzia le grandi potenzialità del progresso tecnologico e apre la porta a un mare di possibilità, perché c’è sicuramente un enorme patrimonio artistico da poter valorizzare grazie a lavori del genere.

La risposta del pubblico, poi, dimostra quanto il mito dei Beatles sia ancora vivo. Now and Then è un brano storico, per moltissimi motivi, ma soprattutto è la sublimazione di un percorso artistico eccezionale, capace di evocare emozioni altissime e purissime. Il consiglio, comunque, è quello di accompagnare l’ascolto del brano alla visione del documentario, che porta proprio nel cuore di questo eccezionale lavoro. Tutto ciò, inoltre, si pone in diretta correlazione con The Beatles: Get Back, docuserie realizzata da Peter Jackson (il genio dietro la versione cinematografica de Il Signore degli Anelli), che segue la creazione del celebre album Let It Be e il racconto dell’iconico concerto sul tetto, ultima apparizione pubblica della band.

L’attenzione intorno ai Beatles, dunque, negli ultimissimi anni è stata enorme e ora Now and Then riporta ancora una volta i riflettori sul gruppo inglese, di cui non si smetterà mai di parlare e di ascoltarne i capolavori.

