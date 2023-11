Ballando con le stelle Pierpaolo Spollon spoilera quando esce Doc 3

Ieri sera nella puntata del 4 novembre di Ballando con le stelle PIerpaolo Spollon, ballerino per una notte, ha spoilerato che potrebbe lasciare Doc 3

Saranno rimasti un po’ perplessi i fan di Doc 3 quando si sono sintonizzati ieri sera su Raiuno per vedere le performance di ballerino per una notte di Pierpaolo Spollon nella terza puntata di Ballando con le Stelle. La terza stagione della serie medical con Luca Argentero uscirà a febbraio 2024 ma non è questa la notizia anticipata nel programma condotto da Milly Carlucci. La produzione ha scelto di sbilanciarsi visto che per andare in onda in un tempo così ristretto la fiction è già stata girata e a buon punto in fase di post produzione e quindi era giusto poter anticipare ai telespettatori cosa accadrà prossimamente al Policlinico Ambrosiano di Milano. Il dottor Fanti è primario dopo aver dimostrato la sua estraneità alle morti covid del suo reparto ed è molto vicino alla sua ex moglie. Giulia ha una storia aperta con Damiano, Riccardo dopo la morte di Alba, sembrava si fosse buttato sul lavoro per superare il lutto invece non è così. Ieri sera 4 novembre a Ballando con le stelle Pierpaolo Spollon, prima del suo tango con Vera Kinnunen come ballerino per una notte insieme a Maria Chiara Giannetta, ha dato delle anticipazioni su Doc 3 sul suo personaggio che hanno a dir poco dell’incredibile. Nella breve clip mostrata in onda sono all’interno del reparto di medicina generale del Policlinico Ambrosiano di Milano. Il dottor Fanti sorridendo pronuncia la frase “allora sei tornato” e Spollon ironizza dicendo che lo ha fatto perché si dice che il primario sia bravo. Apparentemente uno spoiler banale che però racchiude nella frase pronunciata da Luca Argentero qualcosa che va oltre una banale battuta tra medici. Facile dedurre che dalle anticipazioni di Doc 3 fatte a Ballando con le Stelle Spollon ha voluto rivelare che il suo personaggio avrà una crisi e lascerà per un periodo di tempo, non si sa se breve o lungo, il reparto di medicina generale di cui era diventato un punto fisso. Probabilmente la morte di Alba inciderà sul già fragile quadro psicologico di Riccardo.

LEGGI ANCHE: Doc 2 Alba, perché la sua morte serve alla terza stagione

DOC 3 quando esce: slitta la data

Sempre ieri sera 4 novembre a Ballando con le Stelle è arrivata un’altra notizia per i fan di DOC 3 e che ha un po’ spiazzato tutti perché inaspettata. A dare un’anticipazione davvero tanto attesa è stata proprio Milly Carlucci che approfittando della presenza di Pierpaolo Spollon, ballerino per una notte che si è cimentato in un tango con Veera Kinnunen insieme a Maria Chiara Giannetta anche lei ospite speciale della puntata, ha rivelato quando esce Doc 3 e quando va in onda su Raiuno. Rispetto a quanto previsto la data è slittata infatti non è più gennaio 2024 ma febbraio 2024 il mese in cui si potrà vedere la terza stagione di Doc. Non si conosce però il giorno preciso della messa in onda della prima puntata del terzo atto del medical drama con protagonista Luca Argentero. Confermate invece le dodici puntate che comporranno la stagione, mentre ovviamente è ancora in alto mare l’ipotesi di vedere Doc 4. Si attendono infatti valutazione ben precisa durante la programmazione della terza attesissima stagione.

Copyright Image: ABContents