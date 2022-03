Doc 2 Alba, perché la sua morte serve alla terza stagione

Oltre ai casi medici, differenti in ogni puntata, Doc 2 pone molta attenzione sulle vicende personali. I rapporti amorosi, quelli genitoriali e le crisi di gestione all’interno dell’ospedale sono all’ordine del giorno. Sotto quest’aspetto, dunque, si trova il senso ultimo della morte di Alba.

La sceneggiatura di Doc 3 richiedeva la morte di Alba. è questo che viene da pensare dopo la visione dell’ultima puntata di Doc 2 del 17 marzo. Di seguito proviamo a spiegare perché.

DOC 2, COME FINISCE LA SECONDA STAGIONE

Doc 2 perché la morte di Alba è importante

Nel finale di Doc 2 abbiamo visto Riccardo con la febbre alta, ritrovato privo di sensi da Alba e Carolina. È stato contagiato dal batterio che ha spedito l’ospedale in quarantena. Tutto il reparto è in apprensione per le sue condizioni, con Alba che decide di stargli accanto ad ogni costo, pur ignorando il proprio stato di salute.

Alla fine lui si riprenderà e lei si ritroverà in un letto d’ospedale. Il batterio ha conseguenze devastanti sul suo corpo, portandola a una rapida morte per complicazioni imprevedibili. Riccardo e tutti gli altri sono così costretti a dirle addio per sempre.

Si conclude così la sofferta storia tra i due medici, che lascia porte aperte a risvolti futuri. È facile pensare, infatti, come dal punto di vista della sceneggiatura si sia preferito non proseguire il triangolo amoroso tra Riccardo, Alba e Carolina. Proprio le due trovano il giovane privo di sensi, che in futuro potrebbe ritrovarsi nuovamente molto vicino alla figlia di Andrea Fanti.

In Doc 3, però, è facile ipotizzare come la morte di Alba lascerà un segno enorme nell’animo del giovane medico. Impossibile proporre una nuova storia d’amore in men che non si dica. Di sicuro, però, Carolina si avvicinerà nuovamente a lui come durante l’emergenza Covid. Nei primi episodi della seconda stagione li abbiamo visti anche uscire a cena, con lei che lo ha baciato appassionatamente. Nei pensieri di Riccardo c’era però Alba ma ora tutto porta in direzione di una storia a lungo agognata dai fan. Riccardo e Carolina staranno insieme in Doc 3?

