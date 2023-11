Dayane Mello genitori e fratelli chi sono: vita difficile

Modella ed influencer di origini brasiliane Dayane Mello ha pubblicato un libro, un’autobiografia in cui parla della sua famiglia

È una show girl tra le più apprezzate in Italia, anche solo per la sua bellezza sconvolgente e conturbante ed ai suoi scatti sull’account Instagram che lasciano senza fiato. Naturalmente ci riferiamo a Dayane Mello, modella ed influencer brasiliana che però vive ormai da tempo nel nostro Paese, di fatto la sua seconda casa. Dayane Mello si è lanciata in una nuova carriera, quella di scrittrice dopo aver pubblicato il suo primo libro dal titolo La bambina che dormiva sempre con la luce accesa. Un’intensa autobiografia in cui racconta dei suoi genitori, dei suoi fratelli. Una famiglia difficile quella di Dayane Mello che l’ha spinta alla forte decisione di lasciare il Brasile da adolescente. Modella già dall’età di 16 anni, è stata testimonial di molti brand, anche e soprattutto di lingerie, quali Intimissimi e Yamamay. È stata anche concorrente di Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron, mentre i suoi fan la ricordano anche per il calendario senza veli per la rivista For Men. In carriera Dayane Mello ha partecipato anche a diversi videoclip e a molti reality, come L’Isola dei Famosi ma anche Pechino Express ed il Grande Fratello Vip fino alla Fazenda, reality show brasiliano. Nella Casa più Spiata d’Italia è stata protagonista insieme a Rosalinda Cannavò delle Rosmello, relazione saffica mai sbocciata realmente e di un’amicizia naufragata. Alla Fazenda la modella di origini brasiliane è stata al centro di un caso internazionale, un presunto stupro da parte del concorrente Nego Do Borel su cui la stessa l’influencer si è espressa in seguito dicendo di non aver subito violenza. Nel corso di questi reality spesso Dayane Mello ha parlato della sua vita privata.

Dayane Mello fratello morto

Il padre di Dayane Mello era un militare quasi sempre assente per la sua carriera, mentre la madre Ivone Dos Santos si prostituiva. È stata la stessa modella ed influencer a raccontarlo durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Vivevano in un monolocale a San Paolo grande quanto una sauna e mangiavano una volta a settimana. Nel reality ha anche svelato come lei e Juliano, suo fratello, per sopravvivere erano costretti a rubare. La situazione, per lei, non è certo migliorata in seguito, anzi. La madre della Mello si era legata ad un compagno il quale era decisamente violento sia con la bella Dayane che con i due fratelli, Juliano e Lucas, almeno fin quando poi non è andata via abbandonando i ragazzi. Dayane Mello è molto legata ai fratelli, anche e soprattutto a Lucas che ha perso il 3 febbraio 2021 all’età di 27 anni. In piena pandemia, la modella non ha potuto nemmeno dargli l’ultimo saluto e si trovava nella casa del Grande Fratello Vip quando è accaduto il tragico evento. Quando la produzione l’ha informata della notizia, la modella ha deciso di non abbandonare la Casa ed il gioco a cui stava partecipando, conscia dell’impossibilità di raggiungere il Brasile. In quel momento, infatti, la pandemia da Covid-19 imperversava e avrebbe dovuto affrontare un periodo di quarantena una volta raggiunto il suo paese natale. In questo caso, quindi, non avrebbe potuto ugualmente dare l’ultimo saluto a Lucas. Il fratello di Dayane Mello è morto in seguito ad un gravissimo incidente stradale avvenuto a Lontras, a Santa Catarina. Secondo le ricostruzioni della polizia locale, Lucas stava tornando a casa con la sua auto quando si è scontrato con un camion. L’uomo che guidava l’autoarticolato, 55enne, è stato sottoposto anche al test con l’etilometro ma non è risultato ubriaco e non ha riportato alcuna ferita dall’incidente, risultato fatale per il povero Lucas. L’altro fratello di Dayane è Juliano Mello, hair stylist nato nel 1987, molto popolare in Brasile. Sui social ha un buon seguito e pubblica tutte le sue “creazioni” con le forbici. Legatissimo a Dayane, i due sono stati coloro che hanno sofferto maggiormente durante l’infanzia per il comportamento della madre. L’ex concorrente del GF ha perso la madre il 29 maggio 2021: era malata da tempo ed è morta a causa di un tumore.

