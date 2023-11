Flavio Insinna a L’Eredità e Pino Insegno bocciato: il motivo

L’Eredità sta per tornare in tv, ma a condurla non sarà Pino Insegno, contrariamente a quanto inizialmente annunciato: si va verso il ritorno di Flavio Insinna.

Tra i giochi a premi della televisione italiana, nessuno gode del successo che ha ancora oggi L’Eredità. Il programma di Rai 1 va in onda ininterrottamente dal 2002 con risultati di pubblico sempre eccellenti, e in 21 edizioni è stato condotto da alcuni dei nomi più importanti della tv italiana: da Amadeus a Carlo Conti, da Fabrizio Frizzi fino a Flavio Insinna, il programma oggi prodotto da Banijay Italia è pronto a stupire di nuovo tutti con la sua prossima imminente stagione. Ma nel frattempo che si attendono le nuove puntate, L’Eredità sta facendo discutere per ben altri motivi, che esulano dai contenuti del programma in sé. Infatti, da qualche tempo era emersa la notizia che dalla nuova edizione del game show di Rai 1 ci sarebbe stato un cambio alla conduzione, che sarebbe passata nelle mani del doppiatore e presentatore Pino Insegno. Eppure, una clamorosa indiscrezione uscita quest’oggi indica che le cose stanno diversamente, e che la Rai avrebbe deciso di cambiare nuovamente il presentatore del programma. A rivelarlo oggi è stato il Corriere della Sera, secondo cui la tv pubblica italiana avrebbe “bocciato” Pino Insegno e deciso così di richiamare Flavio Insinna alla conduzione. Una scelta che sarebbe di sicuro importante e per molti versi inaspettata, visto che l’attore romano, celebre per il suo ruolo nella serie Don Matteo, aveva detto addio al pubblico di Rai 1 nell’ultima puntata del programma ed era indicato come prossimo a un trasferimento a La7. Tuttavia, un’eventuale bocciatura di Pino Insegno sarebbe tutt’altro che incredibile: il conduttore sta infatti ottenendo risultati di pubblico a dir poco disastrosi su Rai 2 con Il mercante in fiera, un programma riesumato dopo anni dalla televisione italiana e che lo stesso Insegno aveva condotto su Italia 1 nel 2006. Lo show, che ha debuttato lo scorso 25 settembre 2023 sulla seconda rete nazionale, è stato accompagnato da molte polemiche per il ruolo della Gatta Nera, e dall’inizio della trasmissione ha avuto uno scarsissimo riscontro di share. Il mercante in fiera viaggia costantemente sotto il 3% di audience, e in alcuni casi è finito addirittura sotto al 2%, il che significa avere poche centinaia di migliaia di telespettatori. Numeri decisamente deludenti, visto l’investimento della rete, la grande pubblicità e la fascia oraria favorevole. Il pubblico della Rai non sembra aver recepito bene il format e forse neppure il ritorno in tv di Pino Insegno, favorito dalla rivoluzione ai vertici della Rai voluta dal nuovo governo, di cui l’attore è stato uno dei più strenui sostenitori negli ultimi tempi. Infatti, c’era chi aveva anche vociferato che Insegno fosse riuscito a ottenere un programma tutto suo e anche la conduzione de L’Eredità proprio per le sue amicizie in politica. Quale che sia la verità dietro tutto questo, oggi Pino Insegno ha replicato all’indiscrezione del Corriere della Sera smentendo in un certo senso la notizia secondo cui la conduzione dell’Eredità gli sarebbe stata sfilata di mano. “Parole in libertà di qualcuno” ha commentato all’Adnkronos, senza aggiungere altro se non il fatto che sarebbe infastidito dalle continue critiche verso il suo lavoro. Il possibile cambio al timone del game show di punta di Rai 1 è probabilmente stato propiziato dal produttore Banijay Italia, che realizza anche Il mercante in fiera su Rai 2: l’ad Marco Bassetti non aveva preso bene l’imposizione della Rai di mettere Pino Insegno alla conduzione al posto di Flavio Insinna, e avrebbe potuto minacciare la tv pubblica di trasferire il format, di cui detiene ogni diritto, presso un’altra emittente.

Quando torna L’Eredità

Per adesso permane il mistero di chi sarà il conduttore della 22a edizione de L’Eredità: vedremo ancora Pino Insegno in tv, passando da Rai 2 a Rai 1, o ci sarà l’atteso ritorno di Flavio Insinna alla guida del game show più amato dagli italiani? Solo nel prossimo futuro la situazione verrà resa più chiara, anche se non si potrà tardare ancora a lungo. La data del ritorno in tv de L’Eredità è infatti già stata fissata da tempo, e il programma di Rai 1 è previsto al via per il nuovo anno: la prima puntata dovrebbe andare in onda già lunedì 1° gennaio 2024.

