Uomini e Donne Ida Platano nuova tronista: perché si è lasciata con Alessandro

Aria di novità nel dating show più famoso d’Italia: è infatti arrivata una nuova tronista, e si tratta di un volto noto del pubblico di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sul trono classico del programma della fascia pomeridiana condotto da Maria De Filippi sta per sedersi Ida Platano, che i fan di Uomini e Donne ricordano senza dubbio per essere stata una dama del trovo over del programma negli scorsi mesi. A confermare l’approdo di Ida Platano come nuova tronista di Uomini e Donne ci ha pensato proprio la trasmissione di Canale 5, che poche ore fa ha diffuso online sui propri canali social un video che presenta la nuova figura che animerà lo studio di Maria De Filippi, mettendosi in gioco per cercare la sua anima gemella, dopo l’inaspettata fine della relazione con Alessandro Vicinanza.

Ida Platano è infatti divenuta una nota protagonista del trono over di Uomini e Donne, inizialmente frequentando Riccardo Guarnieri, assieme al quale era uscita dal programma ma con cui poi le cose non andarono come sperato. La scorsa estate è tornata nello show condotto da Maria De Filippi, iniziando a frequentare Alessandro Vicinanza, di poco più giovane di lei (lui ha 39 anni), laureato in economia, ex commercialista di Salerno oggi impegnato a lavorare nell’azienda di famiglia come fioraio. I due si sono frequentati per un po’, nonostante alcuni piccoli litigi e incomprensioni, dovuti alla gelosia di lei ma anche ai due differenti caratteri e stili di vita, ma alla fine avevano stabilito quello che sembrava un buon legame. Così, ancora una volta Ida Platano aveva lasciato Uomini e Donne mano nella mano con quella che pareva essere la sua anima gemella… e ancora una volta la relazione si è però interrotta abbastanza rapidamente. La nuova tronista di Uomini e Donne ha spiegato di essere infatti nuovamente single dopo 11 mesi di relazione, e che vuole rimettersi in gioco ma stavolta non è più disposta a rincorrere nessuno, evidentemente una fracciatina al suo ex Alessandro. E dire che solo lo scorso settembre i due erano tornati come ospiti da Maria De Filippi, rivelando di essere pronti ad andare a convivere e formare finalmente una famiglia. Cosa è successo allora tra i due per arrivare alla fine della relazione.

Nel video diffuso sui social per presentarsi nella nuova avventura a Uomini e Donne, Ida Platano non ha rivelato alcun dettaglio preciso su cosa non abbia funzionato tra lei e Alessandro Vicinanza. Tuttavia, le parole della nuova tronista dello show di Canale 5 non lasciano dubbi in merito a chi abbia deciso di chiudere la relazione: è stato Alessandro a lasciare Ida, anche se al momento non ci è dato conoscere il motivo preciso né cosa sia successo nell’ultimo mese nella coppia. Alle parole rese pubbliche oggi dalla donna siciliana trapiantata a Brescia ha però prontamente risposto Alessandro Vicinanza, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post nel primo pomeriggio alludendo alla fine della relazione con Ida Platano e alle critiche che ha ricevuto sui social per aver lasciato la compagna. Senza sbilanciarsi troppo, il salenitano ha lasciato intendere di non essere interessato alle “lezioni di vita” degli altri, senza fornire una sua versione della rottura della loro relazione. Molti fan del programma sono indignati perchè credono che il motivo del perchè Ida e Alessandro si sono lasciati è ben altro. Una folta schiera di telespettatori social è certo che i due abbiano sempre finto, altri che si siano fidanzati per comodo senza avere nessuna intenzione di intraprendere una convivenza a Brescia o a metà strada, come invece sognava Ida. Ci sono anche i sostenitori della nuova tronista di Uomini e Donne che sperano che la loto beniamina trovi l’amore vero nel programma.

Ida Platano età

Ida Platano è nata in Sicilia nel 1981, e oggi ha dunque 42 anni. Alcuni siti riportano che il suo anno di nascita sarebbe il 1982, ma si tratta evidentemente di un errore: nella clip realizzata per annunciare il suo ritorno a Uomini e Donne, Ida Platano ha dichiarato infatti di avere 42 anni, e non 41. È cresciuta in una famiglia molto numerosa in cui in tutto erano in otto, contando i genitori e i sei figli. Alta 169 centimetri per circa 50 kg di peso, ha iniziato a lavorare molto giovane, quando aveva appena 13 anni e aveva iniziato a lavorare come assistente presso una parrucchiera del suo luogo natale. Quando aveva 17 anni si è trasferita al Nord, lasciando la Sicilia per andare a vivere a Brescia, in Lombardia, assieme al suo fidanzato dell’epoca. Nella città lombarda ha aperto il proprio centro di bellezza e si è poi sposata con il compagno quando aveva solo 18 anni, e i due sono rimasti insieme per 10 anni. Dopo la fine del matrimonio, Ida Platano ha avuto altre piccole relazioni, e da una di queste è nato suo figlio Samuele, che ha cresciuto da sola e che oggi ha 11 anni.

