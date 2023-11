Tale e quale show 2023 torneo chi partecipa stasera 9 novembre

Tale e quale show il Torneo dei Campioni: chi partecipa al gran finale del game show di Rai 1 condotto da Carlo Conti, in onda questa sera venerdì 10 novembre.

Anche quest’anno siamo arrivati al gran finale di Tale e Quale Show, il gioco di grande successo della prima serata di Rai 1, che questa sera, venerdì 10 novembre 2023, si conclude con il grande evento denominato Il Torneo dei Campioni. Dopo un’edizione che ha fatto registrare un boom di ascolti per il game show di Carlo Conti, arriva il tanto sospirato momento della puntata finale, che vedrà confrontarsi i grandi campioni delle ultime edizioni del programma, permettendo così di eleggere il Campione di Tale e Quale Show 2023. L’appuntamento è fissato per le ore 21.25 su Rai 1, ovviamente per la sera di oggi, venerdì 10 novembre 2023. Ma chi parteciperà a questa puntata finale, diventata ormai un’imperdibile tradizione dello show prodotto da Endemol Shine Italia?

I concorrenti di Tale e Quale Show il Torneo dei Campioni del 2023 saranno in tutto 10: i migliori 5 protagonisti della tredicesima stagione del programma, ovvero qualle andata in onda quest’anno fino al 3 novembre, a cui si aggiungeranno i 5 migliori concorrenti della dodicesima edizione, andata in onda l’anno scorso. I primi vedranno ovviamente come capofila il cantautore Gaudiano, vincitore venerdì scorso di questa stagione dello show. Insieme a lui ritroveremo poi Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Federica “Jasmine” Rotolo e Ginevra Lamborghini. Dalla scorsa edizione di Tale e Quale Show arriveranno invece Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gilles Rocca e Valentina Persia.

A giudicare i concorrenti in gara saranno ovviamente i tre giurati classici di Tale e Quale Show, ovvero Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, ai quali si aggiungerà come al solito un giudice a sorpresa. Quest’ultimo sarà Claudio Lauretta, quarto classificato l’anno scorso nel programma di Carlo Conti. A contribuire ai voti che consentiranno di eleggere il campione definitivo di questa edizione del programma dedicato al mondo degli imitatori ci sarà anche il parere del pubblico. Gli spettatori e le spettatrici di Rai 1 potranno esprimersi sui vari concorrenti votando sui social network, e più precisamente sui canali social di Tale e Quale Show su Facebook e X, il social un tempo noto come Twitter. Le tre esibizioni più apprezzare dai like sui social da parte del pubblico da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Per sapere chi vincerà non resterà che sintonizzarsi questa sera su Rai 1 per assistere alla nuova puntta speciale del fortunato programma condotto da Carlo Conti, in cui si premierà finalmente il Campione assoluto del 2023.

Tale e Quale show il Torneo chi ha vinto nel 2022

Tale e Quale Show il Torneo, conosciuto anche come il Torneo dei Campioni, è ormai una consolidata tradizione del game show di Rai 1, il grande evento conclusivo che chiude ogni edizione del programma condotto da Carlo Conti. Dopo aver eletto il vincitore della nuova edizione, c’è una puntata extra che mette a confronto i cinque migliori concorrenti della stagione appena conclusa con i cinque migliori di quella dell’anno prima. Questo evento televisivo, che riscuote sempre un grande successo presso il pubblico italiano, è arrivato quest’anno alla sua dodicesima stagione, e stasera sapremo chi sarà il campione del 2023 del programma targato Rai ed Endemol Shine Italia. Ma cosa era successo nella passata edizione?

Nel 2022 ad affrontarsi erano stati i Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Stefania Orlando, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò. Come potete notare, alcuni di questi concorrenti, considerati tra i migliori della scorsa edizione di Tale e Quale Show, torneranno in corsa anche quest’anno nel Torneo dei Campioni. L’anno scorso, il cantautore Antonino era stato il vincitore di Tale e Quale Show, e si era poi confermato anche migliore di tutti anche nella gara di imitazioni del Torneo conclusivo, superando in finale Valentina Persia, Andrea Dianetti e Gilles Rocca. Antonino è quindi chiamato quest’anno a difendere il suo titolo nella nuova puntata del Torneo dei Campioni di Tale e Quale Show. L’avversario più temibile sarà quasi certamente Luca Gaudiano, vincitore venerdì scorso dell’edizione del 2023 del programma principale.

