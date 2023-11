Jimmy Ghione fidanzata: un nuovo amore dopo l’ex moglie 

Il gossip impazza sulla nuova fidanzata di Jimmy Ghione: è una campionessa de La Pupa e il Secchione

Le sirene del gossip sono tornate a suonare per Jimmy Ghione, celebre volto di Striscia la Notizia, che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, avrebbe trovato un nuovo amore. Secondo quanto suggerito dal noto influencer Alessandro Rosica, il nuovo amore dell’inviato di Mediaset sarebbe Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio e volto noto dello star system, con partecipazioni a La Pupa e il Secchione e all’Isola dei Famosi. La bomba ha immediatamente suscitato l’attenzione dei fan, visto che già prima la vita sentimentale dell’inviato di Striscia la Notizia era finita sotto i riflettori. Fino a qualche tempo fa, infatti, per il reporter si parlava di una storia d’amore con Daria Baykalova, ma a quanto pare la relazione tra i due si è conclusa, col web che si chiede quale sia la reale situazione tra i due e, in caso, quali circostanze hanno portato alla rottura. Ad ogni modo, manca ancora la conferma ufficiale del nuovo amore tra Jimmy Ghione e Maria Laura De Vitis, con i fan che cercano indizi che confermino questa relazione, ma al momento sul profilo Instagram dell’inviato di Striscia la Notizia non emergono dettagli. Ad ogni modo, la nuova fiamma di Ghione ha 25 anni, ben 34 in meno del giornalista, è originaria di Reggio Emilia e, come detto, è nota al mondo del gossip per la sua passata relazione con Paolo Brosio. Da qualche anno, ormai, Maria Laura De Vitis è un volto abituale della televisione italiana: dopo aver preso parte a diversi concorsi di bellezza e a programmi come Ciao Darwin e Appuntamento a prima vista, nel 2022 la ragazza ha vinto La Pupa e il Secchione e poi ha preso parte anche all’Isola dei Famosi.

Jimmy Ghione ex moglie

Per ciò che riguarda, invece, il passato sentimentale di Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia è stato sposato con Tania Paganoni, traduttrice non appartenente al mondo dello spettacolo, con cui il giornalista ha avuto anche due figli: Gabriele e Federico. L’unione tra i due è finita nel 2016, senza alcuna rottura traumatica, ma semplicemente a causa della decisione di dividere le strade. La stessa Tania Paganoni, in un’intervista a Oggi, ha parlato della fine del suo matrimonio con Jimmy Ghione, raccontando come la decisione di mettere la parola fine alla relazione è arrivata in seguito alla consapevolezza di un profondo cambiamento nel loro rapporto. I due ex coniugi hanno vissuto un periodo complesso, cercando anche di capire se il matrimonio era salvabile con un viaggio in Thailandia, ma non c’è stato nulla da fare. Alla fine, i due hanno preso le proprie strade, anche se dopo la separazione c’è stata qualche polemica. La citata intervista della Paganoni, infatti, era arrivata anche in riposta ad alcune dichiarazioni dello stesso Ghione, che ha raccontato di essere stato lasciato all’improvviso. Tania, tuttavia, ha raccontato che, anche se è stata lei a sottolineare la crisi tra i due, non è stata una rottura improvvisa, ma ponderata e molto sofferta da entrambi le parti. Ad ogni modo, dopo la fine del matrimonio con Tania Paganoni nella vita di Jimmy Ghione è arrivata Daria Baykalova, mentre ora ci sarà da capire se il cuore dell’inviato di Striscia la Notizia è stato rapito da Maria Laura De Vitis.

