Rebecca Staffelli chi è la speaker: Instagram e TikTok

Chi è Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato di Striscia Valerio Staffelli e di Matilde Zarcone: il successo sui social e il lavoro in radio

Uno dei volti emergenti del mondo dello spettacolo italiano è sicuramente quello di Rebecca Staffelli, figlia del celebre volto di Striscia la Notizia Valerio. Rebecca è nata a Roma il 21 maggio del 1998 e ha, quindi, 24 anni. Il mondo dello spettacolo e quello della moda sono come delle calamite per Becky, il nomignolo con cui si fa chiamare la ragazza, che si fa strada sul web grazie al suo canale Youtube, Made in Becky, in cui parla soprattutto di moda. L’attività di Rebecca Staffelli si sposta progressivamente su altri media, arrivando fino in televisione, dove nel 2018, ad appena 20 anni, Rebecca Staffelli conduce Colpo di tacchi, programma d’intrattenimento calcistico al femminile firmato da La5. Dopo l’esperienza in televisione, per Rebecca sono arrivare quelle al cinema, in Din Don 2, e in radio, dove la ragazza lavora come speaker per Radio 105. Il tutto senza dimenticare, ovviamente, il mondo dei social, dove Rebecca Staffelli è un’influencer estremamente popolare, attiva sia su Instagram che su Tik Tok. Di recente, abbiamo visto Rebecca Staffelli anche ad Amici, prima come inviata di Radio 105 e poi come protagonista di Radio Mediaset. Per ciò che riguarda la sua vita privata, Rebecca Staffelli è felicemente fidanzata con Alessandro Basile, anche lui dj e speaker radiofonico, con un passato a Uomini e Donne, dove nella stagione 2015-206 è stato il corteggiatore di Rossella Intellicato. I due dovrebbero stare insieme dal 2018 e il loro amore dura, ormai, da diversi anni e sui social la coppia si mostra più felice che mai, tanto che Alessandro ha anche regalato l’anello di fidanzamento alla figlia di Valerio Staffelli, con Rebecca che ha annunciato con un post sui social di aver detto sì alla proposta del fidanzato.

Rebecca Staffelli genitori

Il mondo dello spettacolo è una vera e propria questione di famiglia per Rebecca Staffelli. Suo padre, come abbiamo detto, è il famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, celebre soprattutto per la consegna dell’iconico tapiro d’oro, premio a sfondo satirico che il programma di Canale 5 consegna a personaggi che si sono macchiati di qualche gesto originale o non troppo positivo. Valerio Staffelli lavora da ormai ben 27 anni a Striscia la Notizia e in questi anni ha consegnato più di 1400 tapiri, ottenendo le più disparate reazioni, purtroppo alcune anche violente. Oltre al Tapiro d’Oro, che ha sicuramente consacrato Valerio Staffelli come uno dei volti più noti della televisione, il padre di Becky è stato protagonista di molti altri programmi televisivi, alcuni ne ha ideati lui, e ha anche recitato al cinema negli anni ’90. La madre di Rebecca Staffelli è, invece, Matilde Zarcone, anche lei grande protagonista del mondo dello spettacolo. Negli anni ’80 è protagonista come valletta a Domenica In, un ruolo che le conferisce una grandissima notorietà. Poi, col tempo, Matilde Zarcone si è allontanata dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia, che ha iniziato a costruire con Valerio Staffelli dal 1994, anno in cui i due si sono sposati. Due anni dopo, nel 1996, è nato il loro primo figlio Riccardo e nel 1998 è arrivata Rebecca, che ora sta continuando la tradizione di famiglia nel mondo dello spettacolo.