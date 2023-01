Chi è Stefania Petyx, inviata di Striscia la Notizia: nome vero, marito, figli e tutte le aggressioni subite come giornalista del tg satirico di Canale 5

Stefania Petyx, 53 anni, è un’inviata di Striscia la Notizia tra le più famose, al punto d’essere diventata ormai uno dei volti di punta del tg satirico di Canale 5. Il pubblico la apprezza e riconosce, avendo come molti agguerriti inviati del programma alcuni elementi distintivi, dall’impermeabile giallo all’amato bassotto che la segue in ogni avventura. Nata il 4 novembre 1969 a Palermo, Stefania Petyx è una giornalista e questo non è il suo nome d’arte. In molti si chiedono quale sia il vero nome dell’inviata siciliana di Striscia la Notizia ma la realtà è che quel cognome è molto diffuso nella Sicilia occidentale. Lavora per il tg satirico da molti anni, avendo iniziato nel lontano 2004, segnando un record molto importante: è stata la prima inviata donna di Striscia. Si occupa quasi esclusivamente di Sicilia, spostandosi spesso per le strade della sua città natale, Palermo. Coda di cavallo, impermeabile giallo e “bassotto poliziotto” Carolina al seguito, viene spesso considerata una “non giornalista”, bensì una sorta di attrice (come altri inviati) attenta a raccontare storie importanti facendo spettacolo. La verità è che Stefania Petyx è una reporter affermata e apprezzata, che ha collezionato numerosi premi nel corso della sua carriera. Basti pensare al Premio Colapesce per le inchieste sull’alluvione nell’area di Messina, il Premio Borsellino per la lotta alla mafia e il Premio Ornella Geraldini come giornalista dell’anno nel 2012. Affronta tutto e tutti con il sorriso sulle labbra e spesso si ritrova in situazioni spiacevoli, come l’aggressione nel paese di Matteo Messina Denaro. Il fatto che sorrida non vuol dire che i suoi servizi non abbiano un peso, come quando nel 2007 decise di bussare alla porta di Ninetta Bagarella, moglie di Totò Riina, che al tempo aveva chiesto i danni d’immagine per la sua rappresentazione nella serie Il capo dei capi. Per quanto riguarda la vita privata di Stefania Petyx, è sposata con Donato Didonna, impegnato nel mondo della grande distribuzione e in quello dell’editoria, essendo uno scrittore pubblicato. L’inviata di Striscia la Notizia non ha figli e con suo marito vive tra due città: Palermo e Milano.

Stefania Petyx tutte le aggressioni

Tante le aggressioni di Stefania Petyx, che si è recata nel paese di Matteo Messina Denaro e ha avuto uno spiacevole incontro con un uomo del post, che ha tentato di afferrare la telecamera del suo cameraman e, nel tentativo di allontanarsi dalla scena, a colpito l’inviata di Striscia la Notizia mentre era in sella al suo motorino elettrico. Non vi sono state conseguenze, fortunatamente, ma la giornalista si è ritrovata al centro di situazioni ben più rischiose. Nel 2016, ad esempio, qualcuno ha preso d’assalto la sua macchina a Palermo, ponendo una bomba carta o un forte petardo sotto il cofano, danneggiandola seriamente. Un gesto ritenuto una sorta di avvertimento e non una semplice bravata (criminale) di ragazzini. Nel 2018, invece, era impegnata in un servizio su un immobile occupato da abusivi, ma poco dopo l’ingresso sia lei che la sua troupe sono stati persi a calci e pugni, con la giornalista spintonata giù per le scale.