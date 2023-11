Cher da giovane era un uomo: la leggenda

“Cher da giovane era un uomo” da anni circola questa assurda notizia sulla celebre cantante americana: la verità su questa curiosa storia

È una delle popstar più famose di tutti i tempi, e nonostante l’età continua a essere ancora oggi una grande stare e un’icona pop a tutto tondo. La notorietà, come si sa, fa sì che attorno a una persona si creino storie e leggende delle più disparate, e anche Cher ovviamente non fa eccezione, anche se la leggenda che circonda il suo nome è abbastanza curiosa e insolita. Secondo alcune voci, infatti, Cher sarebbe nata maschio per poi effettuare un’operazione per diventare donna. Ovviamente, in questa storia non c’è nulla di vero ma c’è un motivo sul perché si è diffusa questa fake news. Basta conoscere un minimo la biografia della cantante statunitense per accorgersi che si tratta solo di una storia inventata. Tuttavia, anche oggi questa diceria continua a circolare e può trarre in inganno molte persone, che magari non hanno mai pensato di approfondire la vicenda: proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza su questa leggenda. Non si sa né chi l’abbia ideata e diffusa, né come abbia iniziato a circolare, come capita per molte leggende urbane. I motivi che possono aver indotto a pensare questo sono però abbastanza immaginabili: Cher è divenuta famosa per la sua bellezza particolarmente insolita e androgina, oltre che per lo stile molto pittoresco in cui si trucca e si veste, che possono aver indotto qualcuno a pensare malamente a un tentativo esagerato di accentuare la propria femminilità. Tutto questo ha però contribuito molto a rendere Cher, per contro, anche una straordinaria icona di stile e della moda, una delle figure più interessanti e riconoscibili dello show business mondiale, ispirando molte artiste delle generazioni successive, come Britney Spears, Beyoncé e soprattutto Lady Gaga. Un altro motivo che può aver spinto alcune persone a credere che Cher in realtà fosse un uomo è anche il suo unico timbro vocale, altro tratto caratteristico del suo successo come cantante, ma anche come attrice (è stata infatti due volte candidata all’Oscar come miglior interprete non protagonista e come miglior attrice protagonista).

Cher è nata a El Centro, in California, e il suo vero nome all’anagrafe è Cherilyn Sarkisian LaPierre. Suo padre, John Sarkisian, era un camionista che era arrivato negli Stati Uniti anni prima dall’Armenia come rifugiato. Sua madre, invece, era un’aspirante attrice e modella statunitense di nome Jakie Jean Crouch. Quando Cher era piccola, i genitori si separarono e lei rimase con la madre, che ebbe diversi altri mariti, l’ultimo dei quali fu il banchiere Gilbert LaPierre, a cui la cantante deve il suo secondo cognome. Cher non solo non era un uomo da giovane, ma anzi era una vera e propria icona sexy della sua epoca, in particolare durante gli anni Sessanta e Settanta. Fu una delle figure che resero estremamente di moda i pantaloni a zampa d’elefante, e una delle prime donne a mostrare il proprio ombelico in televisione. Già dai primi anni Settanta, il suo stile spinse stilisti come Bob Mackie a creare vestiti che lasciassero scoperte molte più parti del corpo femminile. Nel 1989, il videoclip di If I Can Turn Back Time, che la vedeva vestita solo con perizoma, calze a rete e giubbotto di pelle, fece scandalo e venne censurato dalle televisioni statunitensi.

Cher oggi

Oggi Cher ha 77 anni, essendo nata il 20 maggio 1946. Nonostante l’età, la cantante americana è ancora in attività, e propri quest’anno ha realizzato il suo 29° album di studio, Christmas, anticipato dall’uscita dei ssingoli DJ Play a Christmas Song e Put a Little Holiday in Your Heart, cantata assieme a Cindy Lauper. In tutto, nella sua carriera, ha pubblicato 41 album e ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Tra i premi che ha vinto ricordiamo un Grammy, un Emmy, un Oscar (come miglior attrice protagonista, per il film Stregata dalla luna, del 1987), tre Goldem Globe e anche un David di Donatello. In più, è l’unica cantante della storia ad aver avuto almeno una canzone al primo posto della Billboard Hot 100 in sei decenni differenti.

Sul fronte della vita privata, Che ha avuto diverse relazioni in questi anni, la più nota di tutte con il collega Sonny Bono, con cui è stata sposata dal 1964 al 1975, formando anche una coppia affiatata in ambito musicale. I due hanno avuto una figlia, Chastity Sun Bono, nata nel 1969 e che nel 2010 ha completato il percorso per il cambio di sesso, e che oggi è noto come Chaz Bono: questa storia è raccontata nel film del 2011 Becoming Chaz. Tra il 1975 e il 1979, Cher è stata sposata con il musicista Gregg Allman, da cui ha avuto il suo seocndo figlio, Elijah Blue Allman. Attualmente, ha una relazione dal 2022 con il produttore discografico Alexander “AE” Edwards, che ha 40 anni in meno di lei.

