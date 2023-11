Uomini e Donne Ida tronista quando va in onda

Da quando è possibile vedere a Uomini e Donne Ida Platano da tronista. La data della messa in onda e le anticipazioni sul suo percorso

C’è grande attesa, com’è comprensibile, per il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne, l’ennesimo di questi anni. La parrucchiera siciliana trapiantata a Brescia si appresta infatti a riprendere il ruolo di tronista nel fortunato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, a pochi mesi dalla sua ultima apparizione. Una novità che ha ovviamente generato alcune perplessità da parte del pubblico del più noto dating show della televisione italiana, ma che è stata confermata dall’emittente delle reti Mediaset negli scorsi giorni. Tuttavia, dopo l’iniziale annuncio del ritorno di Ida nello show, la celebre protagonista di Uomini e Donne ancora non si è fatta vedere nello studio di Maria De Filippi e spettatori e spettatrici stanno iniziando a domandarsi quando avverrà davvero questo sospirato ritorno.

Ida Platano è diventata in questi anni uno dei volti più noti e discussi di Uomini e Donne. Siciliana classe 1982, nata in una famiglia molto numerosa, a soli 17 anni è uscita di casa trasferendosi a Brescia, in Lombardia, con il suo fidanzato dell’epoca, iniziando a lavorare in alcuni saloni da parrucchiera, riprendendo la professione che ormai svolgeva fin dall’età di 13 anni giù al suo paese natale. A 18 anni si è sposata con un uomo a cui è rimasta legata per il successivo decennio, e infine ha aperto il suo salone di bellezza nella città lombarda. Dopo la fine del suo matrimonio, Ida ha vissuto diverse altre storie, e da una di queste è nato il suo primo e finora unico figlio, Samuele, che oggi ha 11 anni e a cui la donna è legatissima. In seguito è maturata la sua decisione di partecipare per la prima volta a Uomini e Donne, dove ha fatto molto parlare di sé per la sua storia rocambolesca con Riccardo, che alla fine l’ha convinta a uscire dal programma per proseguire insieme convintamente nella vita di tutti i giorni. Ma la storia tra i due non è andata benissimo, e dopo vari litigi e incomprensioni la coppia si è separata. Riccardo è stato il primo a tornare nello studio di Canale 5, ma in seguito anche Ida ha fatto lo stesso, e nei mesi scorsi è tornata a fare capolino a Uomini e Donne, dove ha conosciuto il suo nuovo amore, Alessandro Vicinanza, imprenditore di 39 anni laureato in economia e originario di Salerno. Ma anche questa relazione ha avuto vita breve, a quanto pare a causa della gelosia di Ida e della volontà di Alessandro di non abbandonare Salerno per raggiungere la donna e suo figlio a Brescia.

Così, nel corso della scorsa settimana i profili social di Uomini e Donne hanno diffuso un video in cui Ida Platano si presentava al pubblico e annunciava il suo ritorno nello show di Maria De Filippi, pronta a sedersi di nuovo sul trono e valutare i vari corteggiatori che si presenteranno per lei. Dall’annuncio a oggi, giovedì 16 novembre 2023, però, ancora non abbiamo assistito a questo ritorno tanto pubblicizzato quanto atteso dal pubblico. Ovviamente, queste cose richiedono tempo, anche per far crescere l’interesse degli spettatori e delle spettatrici. Le prime puntate che vedranno nuovamente Ida Platano protagonista di Uomini e Donne sono già state registrate, e si attende solo la messa in onda. Il suo ritorno nello studio di Canale 5 dovrebbe avvenire lunedì 20 novembre, o al più tardi martedì 21, cioè all’inizio della prossima settimana.

Uomini e Donne Ida tronista anticipazioni

Cosa aspettarsi dal ritorno di Ida a Uomini e Donne? Fino alla messa in onda delle nuove puntate non potremo avere una risposta precisa a questa domanda, ma online circolano già alcune anticipazioni, trapelate dalle registrazioni delle puntate in questione negli scorsi giorni. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, dalle registrazioni effettuate martedì 7 novembre, sappiamo che Ida ha subito eliminato diversi pretendenti presentatisi all’appuntamento al buio, mente altri corteggiatori sono andati via perché la tronista aveva un figlio. Dei quattro che si sono proposti alla già dama del Trono Over ne è rimasto uno solo, un uomo di 37 anni che con Ida ha avuto anche un’uscita in esterna: quante possibilità ci sono che questa frequentazione possa andare a buon fine? Solo il tempo lo dirà. Ma nel frattempo la Platano fa discutere anche per i suoi confronti con le altre protagoniste di Uomini e Donne, come Roberta Di Padua, suo storica rivale. Roberta ha proposto di sotterrare l’ascia di guerra, ma la parrucchiera di Brescia non sembra volerne sapere, per il momento.

