Fikret Terra Amara fidanzato con Demet: è stato il primo!

Sapevate che Demet Ozdemir e Furlan Palali, Fikret di Terra Amara, sono stati insieme? La loro storia ha fatto scalpore in Turchia

Con i capelli corti e lo smoking accanto alla protagonista di Daydreamer quasi non si riconosceva e invece è proprio lui: Fikret di Terra Amara ha avuto come fidanzata Demet Ozdemir, uno scoop che risale al lontano 2016 quando entrambi gli attori turchi non erano le attuali star internazionali di adesso che fanno battere il cuore alle telespettatrici con le loro traversie personali. Tutti i giorni alle 14.05 su Canale 5 e la domenica sera dalle 21.30 è corsa al telecomando per vedere in Terra Amara cosa accadrà a Fikret per scoprire se è realmente il fratello di Demir e soprattutto per vedere sbocciare il suo amore con la bella dottoressa Mujgan. Il vero nome del nipote di Fekeli è Furkan Palali che lo interpreta nella soap turca e che anche nella realtà ha avuto una vita sentimentale a dir poco movimentata. Oggi a 37 anni risulta single e allergico a spiattellare la sua vita privata ai settimanali di gossip sia del suo paese natale che in Italia. I tabloid locali hanno però rilanciato la notizia che è rimbalzata anche nel Bel Paese che ha letteralmente infiammato il mondo del gossip tricolore e che verificata risulta vera. Demet Ozdemir e Furkan Palali si sono conosciuti sul set della soap No:309 mentre giravano nel giugno 2016. Proprio durante quel periodo l’attrice era in realtà già fidanzata con Yusuf Cim, non conosciuto in Italia, ma pochi mesi dopo, precisamente a settembre si sono lasciati. Il motivo è stata propria la conoscenza con colui che poi diventerà Fikret di Terra Amara, ben cinque anni dopo. La relazione tra Demet Ozdemir e Furkan Palali era tenuta segreta ma i due sono stati avvisati mentre si recavano insieme in un locale ed è lì che i paparazzi li hanno immortalati. Era il 23 maggio 2017 e all’epoca le foto fecero il giro della Turchia scatenando il gossip.

Furkan Palali fidanzato

Dopo questo evento i due hanno continuato la loro storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori ma durante il 2018, quindi un anno dopo, si sono poi lasciati perché era finito l’amore e non per un tradimento. Infatti solo qualche mese dopo Can Yaman e Demet Ozdemir iniziarono la loro relazione che tutti conoscono perché nata sul set di Daydreamer Le ali del sogno. Oggi Demet Ozdemir è single perché da pochi mesi ha divorziato da suo marito, il magnate turco Oguzhan Cok. Nel corso degli anni Furkan Palali è stato accostato a numerose altre attrici con cui ha lavorato ma in realtà si sono sempre rivelati falsi tranne per l’attrice Burcu Kiratli con cui aveva recitato in Asl Ve Mavi. Proprio con quest’ultima si era legato pochi mesi dopo la rottura con Demet Ozdemir ma anche in questo caso il flirt è durato decisamente poco. In realtà in tanti credono che queste relazioni siano frutto di promozione pubblicitaria per attirare l’attenzione sulle soap come spesso è accaduto anche in Italia. Difficile quindi comprendere se si tratti di finzione costruita a tavolino o realtà. Oggi Furkan Palali Fikret in Terra Amara è fidanzato così come dichiarato a Verissimo ma la donna che ha conquistato il suo cuore è top secret.

