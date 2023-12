Chi entra stasera al Grande Fratello oltre Greta: caso Bono

Greta Rossetti entra stasera al Grande Fratello 2023 con lei Rosanna Fratello e un misterioso bel ragazzo: Federico Massaro o Michele Morrone?

Quattro nuovi arrivi stasera 2 dicembre tra i concorrenti al Grande Fratello 2023, sia VIP che NIP con un caso Bono (bel ragazzo) tutto da viviere. Il nome più atteso è senza dubbio quello di Greta Rossetti, la ex tentatrice di Temptation Island, attesa alla prova delle grandi tensioni che si porta dietro dall’altro programma di Mediaset. Greta è infatti divenuta celebre grazie alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia per avere rotto la coppia formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, salvo poi lasciare il giovane imprenditore nativo di Rieti nell’ultima puntata del reality dalla porta rossa, accusandolo di essere ancora innamorato di Perla. E ovviamente, come sanno bene i fan del Grande Fratello, attualmente nella casa sono già presenti sia Perla che Mirko. C’è quindi comprensibilmente un grande interesse per vedere come i tre gestiranno le ruggini del passato. Di sicuro, dopo l’annuncio del suo ingresso nella casa più chiacchierata e osservata della tv, Greta Rossetti ha già fatto partire una frecciatina alla sua rivale storica Perla Vatiero, dicendo che non arriverà al Grande Fratello per “rubare i fidanzati” a qualcuna perché quando decide di lasciare lei non torna più indietro. La ex tentatrice, però, non sarà l’unica novità nella Casa che gli spettatori e le spettatrici scopriranno questa sera. Le indiscrezioni prevedono infatti l’entrata in scena di ben quattro nuovi concorrenti in totale. La new entry più nota che entra stasera al Grande Fratello sarà Rosanna Fratello, celebre cantante italiana oggi 72enne con sette partecipazioni in carriera al Festival di Sanremo, tra il 1969 e il 1994: non ha mai vinto la grande kermesse canora che si tiene annualmente in terra ligure, ma nel 1975 riuscì ad arrivare seconda con la canzone Va speranza va. Il suo nome era saltato fuori già nelle prime indiscrezioni, mesi fa, sui possibili concorrenti del reality, ma alla fine era stata scartata. Per adesso Greta Rossetti e Rosanna Fratello sono gli unici due nomi certi per l’ingresso del Grande Fratello, ed entrambe dovrebbero arrivare questa sera nella Casa più spiata d’Italia, mentre sugli altri ci sono solo speculazioni. Sui social si sono fatte molte ipotesi, tra cui una delle più interessanti riguarda Luca Vetrone, concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi ed ex frequentazione confermata di Perla Vatiero, un dettaglio che trasformerebbe il triangolo del Gf in un quadrato molto intrigante per gli amanti del gossip. Su di lui, Alfonso Signorini non si è ancora sbilanciato, mentre ha chiarito che il possibile ingresso del conduttore tv Filippo Bisciglia è una fake news. Il patron del reality ha aggiunto che una delle novità della casa di Canale 5 sarà un concorrente un po’ Nip e un po’ Vip in arrivo dalla Corea del Sud, forse Jun star di TikTok per l’amicizia poi rotta con il collega napoletano Mario Mario, caso di cui vi abbiamo parlato in passato in questo articolo

Una delle teorie più accreditate è che tra le new entry del Grande Fratello stasera 2 dicembre possa esserci il modello Federico Massaro: sarebbe lui il misterioso NIP in arrivo dalla Corea del Sud, dove in effetti risiede da qualche anno. A rivelare questo retroscena è stato il popolo Twitter, che però ha precisato che l’ingresso del modello non avverrà probabilmente il 2 dicembre, ma nella puntata di lunedì 4, assieme a Luca Vetrone. Su Federico Massaro non si hanno per il momento molte informazioni dettagliate riguardo età o vita privata, e quindi nemmeno sui possibili altri legami con i concorrenti del Grande Fratello. Se volete sapere qualcosa di più sul suo conto, potete seguirlo su Instagram, dove ha già 139.000 follower. Questo risulta un bell’enigma che solo guardando le puntate del Gf si riuscirà a sciogliere. Sempre Alfonso Signorini, giustamente per create Hype sul programma che sta vivendo una nuova vita grazie ai fan che seguono le ultime notizie su Mirko e Perla con grande interesse, aveva rivelato che sarebbe entrato un Bono (nel senso di bel ragazzo) e molti utenti social hanno pensato che questo indizio corrisponderebbe a Federico Massaro, che ha un discreto seguito social. I sostenitori dei Perletti, ship della Vatiero e di Brunetti, sperano in un ingresso forte per scatenare la gelosia del rietino e distrarlo dall’ingresso stasera al Gf di Greta Rossetti, sua recente ex. C’è, però, un’altra ipotesi che avrebbe dell’incredibile, l’arrivo tra i concorrenti di un super Vip: Michele Morrone. Al pubblico over questo nome dice solo Ballando con le Stelle, Come un Delfino e Sirene, ma il bel moro è una star internazionale grazie al film Netflix 365 giorni. Una suggestione o realtà? Basta poco per scoprirlo visto che il Grande Fratello 2023 va in onda ora di sabato e lunedì.

