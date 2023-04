Jun e Mario Mario litigio: cosa è successo con Elisa a Milano

Il coreano Jun e il tiktoker napoletano Mario Mario hanno litigato: cosa è successo nel dettaglio fino al suo arrivo a Milano da Elisa

È ormai diventata virale la rottura tra Jun e il tiktoker napoletano Mario Mario che hanno litigato dopo circa una settimana dall’arrivo del coreano a Napoli. Quella che sembrava una bellissima storia di amicizia nata sui social si è trasformata in un drama che ha un importante punto interrogativo anche su cosa è successo dopo la scelta di andare a Milano da parte del creator asiatico da Elisa, definita “una delle sue moderatrici” anche se non si evince in maniera chiara quale sia il ruolo della ristoratrice milanese nella vita di Jun. Andiamo con ordine per riuscire a districare la matassa da quanto si deduce nei numerosi TikTok postati in queste ore da Mario Mario, Elisa, lo stesso Jun e le persone che gravitano intorno al loro mondo. Dopo una raccolta fondi fatta sui social, Jun, che è diventato famoso perché interpretava canzoni italiane e neomelodiche in live con Mario Mario, è arrivato a Napoli accolto all’aeroporto di Capodichino dal tiktoker napoletano e da molte persone tra applausi e giubilo.

Il creator asiatico è stato ospitato per giorni fino probabilmente a sabato Santo a casa del suo amico campano conosciuto sui social con cui ha girato per negozi, ristoranti e i luoghi della città. All’improvviso Jun decide di andare da solo a Milano senza il tiktoker e da qui nascono due versioni differenti. I follower si chiedono perché Jun e Mario Mario hanno litigato visto che non sono più apparsi insieme né fisicamente né sui social. La risposta è sì perché alcune persone riportano messaggi dell’influencer coreano in cui dice di essersi sentito sfruttato da Mario Mario solo per pubblicità mentre si aspettava di fare la vita del turista.

Jun e Mario Mario cosa è successo a Milano

Lo stesso Mario Mario interviene, supportato da numerosi testimoni, ribadendo quanto il ragazzo sia stato trattato da lui e dalla sua famiglia come un suo fratello minore e che si siano rispettate le volontà del ragazzo a cui gli si chiedeva ogni giorno cosa volesse fare e cosa visitare. Molti follower del tiktoker napoletano ritengono che Jun sia stato invitato a Milano e influenzato da Elisa che in precedenza aveva donato ben 500 euro nella raccolta fondi per farlo arrivare in Italia. A rendere cosa è successo ancora più inquietante è un video che gira su TikTok dove, una volta arrivato nel capoluogo lombardo, si vede Jun, probabilmente brillo, preso pesantemente in giro da dei ragazzini. Il tam tam social in poco tempo ha iniziato a chiedere aiuto per il coreano ritenendo che fosse stato bullizzato e che la suddetta Elisa non l’abbia protetto.

Sulla questione è intervenuto lo stesso Mario Mario che ha chiesto se Jun stesse davvero bene a Milano o se avesse bisogno che lui andasse a riprenderlo rispettando ovviamente la sua scelta di lasciare Napoli da solo senza di lui. Sono arrivate conferme da parte del ragazzo del fatto che tutto stava procedendo bene e nel frattempo sono spuntati video discordanti. In alcuni si sente in sottofondo la presunta voce di Elisa che era presente alle prese in giro del tiktoker e altri invece che riportano chat in cui viene negata la sua presenza e in cui si sottolinea che non era bullismo ma goliardia perché anche il coreano si stava divertendo. Mario Mario attualmente resta offeso per il comportamento di Jun e per le sue accuse mentre i fan si dividono tra le due verità che circolano sui social.