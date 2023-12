Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 9 dicembre: motivazioni

Quattro concorrenti in nomination, motivazioni infuocate e litigate inaspettate ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello

L’inaspettata eliminazione di Mirko ieri sera 9 dicembre al Grande Fratello ha dato ancora più importanza alle nomination soprattutto perché erano presenti ben 5 immuni. Per Cesara Buonamici la concorrente da rendere immune è stata Beatrice, mentre nella casa sono stati resi immuni Letizia, Rosy Chin, Fiordaliso e Massimiliano. Questa volta a non partecipare alle nomination sono stati i nuovi ingressi Federico, Greta e Monia che dovrebbero entrare in gioco da lunedì. Prima di iniziare in super led le palesi esplodono le polemiche con Rosanna Fratello che attacca Beatrice Luzzi perché le ha detto di non volersi sedere vicino a lei. Tutta la discussione nasce perché alla cantante piace il Natale e a quanto pare doveva trovare un modo per farsi notare ed entrare anche lei nel gioco. Una perdita di tempo che ha allungato ulteriormente la puntata arrivata a concludersi con un ritardo davvero clamoroso. Ieri sera 9 dicembre le nomination sono iniziate prima in super led con le palesi: Marco ha nominato Sara perché non sta in gruppo, l’attrice di Vivere replica piccata che sta in compagnia solo quando si sente stimolata. Anita ha dato il suo voto a Vittorio, le motivazioni sono abbastanza scontate per chi segue il Grande Fratello: lo reputa troppo furbetto nel suo rapporto con Beatrice. Il modello sceglie di indicare per l’eliminazione Perla con cui ha pochi rapporti. La nomination della Vatiero si trasforma in lite, indica Sara perché non la trova sincera, un attacco diretto che provoca la reazione della Ricci, davvero agguerrita ieri sera. Giuseppe Garibaldi ha invece nominato Marco perché non hanno un rapporto e questo potrebbe stimolarlo

Anche Sara ha votato Maddaloni, si è accanito contro di lei quando non lo meritava in particolare non le sono piaciuti i suoi giudizi sulla sua partecipazione al gioco. Paolo ha scelto la mora attrice di Vivere perché non si è comportata bene durante la sorpresa di Mirko con sua madre. A fare la sua nomination nelle palesi anche Grecia Colmenares che ha nominato Perla, la salernitana non vuole avere nessun rapporto con lei. Si passa poi alle nomination segrete con Letizia e Fiordaliso che hanno scelto Sara. Entrambe hanno avuto delle motivazioni abbastanza simili, per loro è stato fuoriluogo il suo rinfacciare a Beatrice che oltre venti anni fa non l’ha sostituita quando era morta sua madre. In particolare per la cantante è stato un gioco da attrice per farsi notare che non le è piaciuto. Rosy Chin ha votato Perla per esclusione, Massimiliano Varrese ha nominato Vittorio perché fa il terzo incomodo tra lui e la sua ex Monica. Ovviamente Beatrice dà la sua nomination a Sara Ricci per le accuse ricevute in diretta, un livore pregresso che avrebbe potuto palesare prima avendo avuto l’occasione in un gioco. Chi è stato nominato ieri sera nella puntata del 9 dicembre al Grande Fratello e vanno al televoto sono Perla, Sara, Vittorio e Marco. Il meno votato sarà candidato all’eliminazione.

