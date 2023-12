Anticipazioni Grande Fratello stasera 16 dicembre: dette da Anita

Televoto flash stasera 16 dicembre al Grande Fratello stando alle anticipazioni di Anita che ha detto che “domani succederà”. Linea della vita di Vittorio, sopresa per Grecia Colmenares, esce Sara per i sondaggi

Grandi novità arrivano dalle anticipazioni di stasera 16 dicembre del Grande Fratello e a confermarlo è la concorrente Anita Olivieri. Ormai per chi bazzica su X, l’ex Twitter, è una prassi consolidata che la gieffina, pensando di non farsi comprendere dall’esterno, spoileri cosa succede in puntata in questo caso in quella di stasera sabato 16 dicembre. Ogni volta però continua a non essere così enigmatica come in realtà crede dall’alto delle sue tre lauree. Per chi non lo sapesse non si sa perché ma risulta dalla diretta e da numerose clip tagliate dai fan con l’hashtag #grandefratello che la bionda romana sparisca per un po’ dalla Casa. Ormai un caso quella volta in cui non era presente da ore e tornata tra gli inquilini disse di aver fatto la linea della vita, ancora non andata in onda, ma subito dopo scoppiò in lacrime dicendo che aveva sognato un amico che le aveva riferito che tutti parlavano male di lei e invece erano a favore di Beatrice. Inoltre quando poi ritorna spoilera, suo malgrado, cosa succede in diretta. Così le anticipazioni di stasera 16 dicembre del Grande Fratello prevedono un televoto flash probabilmente per Massimiliano Varrese anche perché i suoi atteggiamenti e comportamenti ormai stanno sempre di più attirando l’attenzione anche di chi non segue la trasmissione. Basti pensare che a chiedere la sua squalifica sono state anche tra le altre Heidi Baci, Roberta Bruzzone e Jessica Notaro. Non è ufficiale che ci sia un televoto ma le parole di Anita fanno pensare ad un provvedimento del genere perché ha rivelato che è triste e “che succederà”. In tanti hanno ipotizzato che si riferisse proprio a Massimiliano Varrese dato il suo legame con l’attore soprattutto per avere in comune l’odio nei confronti di Beatrice Luzzi. Che sia finalmente arrivato il momento di dare al pubblico la possibilità di decidere sulla permanenza dell’ex attore di Carabinieri? La conferma sembra arrivare dallo stesso diretto interessato che ha spiegato di soffrire in queste ore di colite nervosa.

Anticipazioni Grande Fratello stasera 16 dicembre: pronostici sondaggi televoto chi esce

Un altro spoiler che arriva sempre da Anita è riguardo al fatto che stasera al GF la linea della vita sarà fatta da Vittorio, infatti la bionda si è lasciata andare ad una battuta ironica sul modello dicendo che adesso gli autori dovevano sorbirsi il suo racconto lasciando intendere che sarebbe stato noioso. Il torinese, sempre più vicino a Federico coppia acclamatissima sui social, in realtà sarà protagonista di un blocco con Greta che dopo l’uscita di Mirko Brunetti sembra rinata e pronta ad iniziare una love story a tutti i costi con Vittorio che sembra assecondare solo in parte la avances della bella ex tentatrice di Temptation Island. Perla invece continua a spopolare tra i Perletti ed è molto più abbattuta per l’uscita di Mirko dalla casa, quest’ultimo non dovrebbe almeno per stasera rientrare come ospite perché ha da poco registrato un’intervista per Verissimo e quindi non ha potuto fare i canonici giorni di isolamento prima di entrare nella casa. A meno che il suo intervento nella trasmissione di Silvia Toffanin non sia in video e quindi pronto a rientrare. Ciò che è certo è che stasera 16 ottobre al Grande Fratello ci sarà sicuramente un eliminato tra Sara Ricci, Vittorio, Beatrice, Perla e Grecia. A deciderlo sarà il pubblico da casa e secondo i sondaggi e i pronostici delle ultime ore chi dovrebbe uscire è Sara Ricci soprattutto perché il suo atteggiamento nei confronti di Beatrice e Perla, favorite per la vittoria finale, non è piaciuto ai fandom delle due. Sarebbe uno smacco per l’attrice perché ha sempre pensato di aver il pubblico dalla sua parte, di essere molto seguita sui social e di poter mettere in difficoltà anche la Luzzi. La sua strategia però di attaccare a gamba tesa prima la sua collega e poi la Vatiero ha portato gran parte degli appassionati del programma a votare per eliminarla. L’obiettivo dei fan di Beatrice e Perla è di fare in modo che Sara Ricci possa eguagliare il record realizzato da Mario Ermito al GF Vip 5 quando venne eliminato dal pubblico con l’1% dei voti di chi lo avrebbe salvato. Insomma i pronostici del televoto di stasera 16 ottobre al Grande Fratello sembrano abbastanza scontati.

