Grande Fratello Perla e Mirko scoperti: la frase galeotta VIDEO

Ennesimo confronto ieri sera 11 dicembre al Grande Fratello tra Perla e Mirko, un dettaglio non andato in onda sorprende i fan

C’è un dettaglio, una frase che alimenta ulteriormente le ipotesi di un accordo tra Perla e Mirko, prima protagonisti di Temptation Island e ora al Grande Fratello. La coppia che si è separata dopo l’esperienza all’Is Morus Relais si è ritrovata nella casa più spiata d’Italia e fin dall’ingresso di Perla tutti hanno pensato che potesse scoppiare nuovamente l’amore tra i due. Dopo l’arrivo di Greta però tutto è iniziato nuovamente a vacillare con Mirko che non si è mai esposto realmente sui suoi sentimenti pagando questo suo atteggiamento con l’eliminazione. Infatti in tanti hanno pensato che questa mancanza di carattere e il continuo tentennamento tra Perla e Greta siano stati decisivi e hanno minato il suo percorso al Grande Fratello. Ieri sera 11 dicembre c’è stata la possibilità per Mirko di poter nuovamente dire la sua e magari fare chiarezza su cosa prova realmente per Perla e Greta. In questa occasione è stato il turno di riabbracciare e poter parlare con la Vatiero, un momento attesissimo dal fandom della coppia, i Perletti, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Dopo i convenevoli di rito e un lungo riassunto su quanto accaduto a Temptation Island, Perla e Mirko sono tornati a parlare dei problemi avuti durante la loro relazione e di quanto entrambi avessero sofferto prima di arrivare alla rottura. Alla fine Mirko ha scelto di mettere un punto e ha confermato che con Perla non c’è nulla se non un grande bene per quanto vissuto. Per tutti sembrava la fine di ogni speranza ma ci sono stati almeno due episodi che hanno nuovamente aperto all’ipotesi che i due siano d’accordo e dopo l’esperienza al Grande Fratello torneranno insieme, un disegno ben preciso nato in questi mesi e che stanno portando avanti.

Grande Fratello Perla e Mirko stanno insieme? L’ipotesi dai social

Il primo gesto che ha sorpreso i fan ed è stato notato sui social è che Mirko, poco prima di lasciare la Casa, stava per baciare Perla. L’imprenditore, forse preso dal momento e emozionato per aver salutato i suoi amici di avventura, si è avvicinato alla Vatiero per baciarla per poi fermarsi giusto in tempo e salutarla come un’amica. Un piccolo passo falso che però lascia riflettere soprattutto se si somma alle parole che Mirko ha rivolto a Perla quando non erano inquadrati. In un fuorionda di ieri sera 11 dicembre del Grande Fratello Brunetti dice alla sua ex di non farsi ingannare da ciò che vede e succede riferendosi probabilmente a Greta ma soprattutto “non ti scordare la promessa”. Infine l’ha invitata a volare ma Perla risponde con tristezza dicendo che deve trascorrere il Natale nella Casa. Cosa sia la promessa tra i due non è ovviamente stato rivelato ma sui social non c’è dubbio: Perla e Mirko sono in realtà ancora una coppia e stanno fingendo per proseguire la loro avventura televisiva prima di poter tornare nuovamente insieme. Non è la prima volta che si parla di questa possibilità e sono tante le voci di corridoio che continuano a parlare di un accordo tra Perla, Mirko e Greta per aumentare la visibilità e avere un ritorno economico importante.

“non te fa ingannà”

“non ti scordare la promessa”



MA SCUSATE CHE VUOL DIREEEE#perletti pic.twitter.com/ertvlzuR2Q — marta ??‍♀️ (@Marta742648331) December 11, 2023

Copyright Image: ABContents