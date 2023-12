Selvaggia Lucarelli e Max Giusti stavano insieme: accuse e smentite

Il Max che stava con Selvaggia Lucarelli di cui parla Teo Mammucari è l’attore e conduttore comico Giusti: la loro storia d’amore e perché si sono lasciati

Se tutti ricordano l’ex marito di Selvaggia Lucarelli, Laerte Pappalardo padre di suo figlio Leon ( cosa fa Laerte oggi ) , in pochi sanno che la giudice di Ballando con le Stelle è stata fidanzata con un comico di nome Max. La rivelazione è arrivata per bocca dell’uomo che inconsapevolmente li ha fatti conoscere con una cena di gruppo al ristorante Rubbagalline a Maccarese a pochi chilometri da Roma. Si tratta di Teo Mammucari che durante l’edizione 2023 dello show condotto da Milly Carlucci, tra una battuta e l’altra, ha fatto riemergere gli amori della giornalista. Selvaggia Lucarelli e Max Giusti sono stati insieme per sette anni arrivando anche a vivere insieme a Roma quando entrambi non erano ancora volti noti del mondo dello spettacolo. Tra loro è stato un colpo di fulmine, hanno iniziato subito a chiacchierare e sentirsi come già si conoscessero così al termine di quella famosa cena, mentre Teo Mammucari era andato in bagno, il comico futuro conduttore di Fake Show le ha chiesto il numero di telefono. Di lì hanno iniziato a sentirsi, a conoscersi meglio, e si sono fidanzati. Qualche anno dopo vivevano insieme e solo dopo la rottura, o meglio, dopo un’intervista rilasciata dall’ex di Pappalardo a Vanity Fair scoppiò un vero e proprio caso con tanto di smentita. Nel famoso articolo della discordia Selvaggia Lucarelli dichiarò che scriveva i testi per gli spettacoli di Max Giusti perché era indolente e sfaticato.

Quando si sono lasciati dopo sette anni d’amore lei si è resa conto di aver messo da parte la sua carriera per questa relazione. La giornalista ha inoltre raccontato di come il comico ce l’avesse con lei per la rottura e di aver giurato di non innamorarsi più anche se dopo quattro anni era tornato a convivere con la sua nuova compagna. La giudice di Ballando con le Stelle aggiunse anche un particolare inedito nel suo racconto dei suoi amori del passato, il conduttore non era stato avvisato del suo matrimonio con Laerte Pappalardo. All’uscita di questo famoso articolo la giornalista smentì categoricamente i toni utilizzati e che sono stati in un certo senso riportato sul testo scritto dell’intervista dato che lei era affettuosa e ironica verso il suo ex per cui nutriva stima.

Selvaggia Lucarelli e Max Giusti perché si sono lasciati

Max Giusti ha parlato molto bene di Selvaggia Lucarelli dicendo che, anche se poteva non condividere certe sue uscite, continuava a stimarla. Alla fine è stato proprio il comico a rivelare perché si è lasciato con la giudice di Ballando con le Stelle spiegando che è stata una scelta presa di comune accordo perché già da tempo era finito l’amore tra i due e la storia si era spenta, bisognava solo prenderne atto. Ovviamente come sempre i social in quell’occasione si sono divisi tra chi era a favore della giornalista e chi invece supportava l’atteggiamento avuto dal comico.

Max Giusti e Selvaggia Lucarelli in uno scatto pubblicato dalla giornalista su Instagram

I due si sono ritrovati faccia a faccia a Ballando con le Stelle nella semifinale dell’edizione 2023. Un dejavu per Selvaggia Lucarelli che ha giudicato, come concorrente, un altro suo noto ex fidanzato. Stiamo parlando di Morgan che era in gara nel 2021 con Alessandra Tripoli, che anche a causa dei voti bassi della giornalista e di Mariotto fu eliminato in finale.

Copyright Image: ABContents