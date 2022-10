Laerte Pappalardo oggi che lavoro fa l’ex marito di Selvaggia Lucarelli

Laerte Pappalardo, 46 anni, oggi continua ad apparire in tv e dedicarsi alla sua professione. Che fine ha fatto il figlio di Adriano e ex di Selvaggia Lucarelli

Laerte Pappalardo oggi è ancora presente in diversi programmi della tv italiana ed è diventato testimonial nel settore dello sport, sua grande passione. Il figlio di Adriano Pappalardo è noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2011 dove ha conquistato il terzo posto finale dietro il modello Thiago Alves e la vincitrice Giorgia Palmas. Fu proprio il reality in Honduras a fargli conoscere Selvaggia Lucarelli, lei era opinionista in studio mentre lui sosteneva suo padre Adriano nell’edizione 2003-2004. Un vero e proprio colpo di fulmine, infatti il 15 luglio 2004 si sono sposati con rito civile e a gennaio 2005 è nato il loro figlio Leon, oggi 17enne. La carriera di Laerte Pappalardo inizia a soli nove anni quando apparì per la prima volta in televisione a Fantastico 5 in duetto con suo papà. Non ha seguito però le orme del cantante di Ricominciamo. Dopo gli studi scolastici e il diploma in lingue, si è dedicato alla carriera di attore.

Una formazione che lo ha portato ad apparire in diverse produzioni, sia cinematografiche che televisive.I film che ha fatto Laerte Pappalardo sono Vacanze di Natale a Cortina, mentre prima lo abbiamo visto nella fiction Capri. Oggi l’ex marito di Selvaggia Lucarelli è apparso in tv a L’estate in diretta raccontando la sua esperienza di papà di suo figlio Leon e poi poco tempo fa in un’importante di Celebrity Chef dedicata agli affetti di infanzia. Infatti è amico storico di Alessandro Borghese, conduttore del programma di TV8, e di Violante Placido che in questa puntata ha partecipato con lui come concorrente. Il rapporto del personaggio tv e della figlia di Michele Placido dura infatti da quando sono piccoli, un tenero e saldo legame come si può notare anche dalle foto pubblicate sull’account Instagram di Laerte. Di professione oggi il Pappalardo junior fa anche l’ambassador della Salomon, nota azienda di abbigliamento sportivo outdoor. L’ex marito di Selvaggia Lucarelli è infatti un grande appassionato di sport, oltre al running ha anche praticato per anni parapendio.

Laerte Pappalardo il malore e l’incidente

Laerte Pappalardo oggi ha raccontato anche due drammatiche esperienze che hanno segnato la sua vita. La prima sicuramente molto più pesante è l’incidente in cui ha rischiato di morire. Come detto pratica parapendio e in passato durante un volo ha avuto un problema tecnico e ha avuto impatto forte sul suolo. Il figlio di Pappalardo si è procurato la rottura di diverse costole e ha rimediato un ematoma alla testa. Si è definito un miracolato perché l’incidente è accaduto il giorno dell’anniversario della morte della sua adorata mamma. Il secondo episodio che vede protagonista Laerte Pappalardo è un malore avuto nel 2020 mentre era impegnato nella sua professione attore recitando per uno spot pubblicitario. Il set era nella splendida Marina di Camerota nel Cilento campano, svenuto, un’ambulanza subito lo ha portato nel più vicino ospedale dove per fortuna non gli è stato riscontrato nessun problema di salute. Forte lo spavento per l’ex di Selvaggia Lucarelli che però ha potuto riabbracciare la sua ormai storica compagna. Laerte Pappalardo oggi è fidanzato con Laura De Gaetano da oltre otto anni.