La storia Rai 1 Francesco Zenga è figlio di Walter Zenga?

L’attore che fa Nino in La storia fiction di Rai 1 di chiama Francesco Zenga ed è alla sua prima assoluta in TV. Ha lo stesso cognome di Walter

Non è di certo la prima volta che un figlio di sbarca in un importante prodotto televisivo, che sia una fiction Rai, un reale di Mediaset o addirittura un talent show. Cosí il dubbio è lecito su Francesco Zenga, attore che ha svelato lui stesso di avere un legame di parentela con il portiere e allenatore. L’artista che fa Nino in La Storia fiction di Rai 1 è di origini campane. È nato a Nocera Inferiore (Salerno) ma ben presto si è trasferito a Roma, come suo padre. Classe forse 2005 (la sua data di nascita è 28 settembre quindi è del segno zodiacale della bilancia ma l’età è top secret) terminato questa estate il liceo si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma dove è stato preso e che frequenta da Novembre. Ha fatto un po’ il percorso inverso, prima è stato preso per una fiction importante nei panni di Nino in La Storia poi ha deciso di fare una scuola di recitazione. Il giovane artista ha sognato da sempre di fare l’attore ma è stato scoperto dal suo agente per caso, in un bar della Capitale, d’altronde il volto da cinema lo ha. Il primo provino è stato proprio per la serie con Jamsmime Trinca ed Valerio Mastandrea. Il profilo Instagram di Francesco Zenga è di recente apertura e non risulta avere una fidanzata. Andando alla ciccia del gossip sul conto del bello e fascinoso Nino, c’è molto da dire.

Francesco Zenga e Walter Zenga legame di parentela

Francesco Zenga è Nino in La Storia

Ebbene si c’è un legame di parentela tra Francesco Zenga e Walter Zenga. Partiamo con il dire che l’attore della fiction la Storia di Rai 1 non è figlio del portiere. Per i non amanti del calcio è noto anche al gossip per il rapporto difficile con il suo vero figlio Andrea, oggi legato sentimentalmente all’attrice Rosalinda Cannavò conosciuta al Grande Fratello Vip 5. L’uomo ragno è stato molto attivo nella sua vita sentimentale e ha avuto tre mogli. Nel dettaglio i figli di Walter Zenga sono cinque da tre donne diverse: Jacopo avuto da Elvira Carfagna, Andrea e Niccolò con Roberta Termali, Walter Junior e Samira con Raluca Rebedea. Come si può evincere tra questi nomi non figura appunto Nino della fiction di Rai 1 La Storia. Facendo una deduzione potrebbe essere figlio del fratello del portiere. Non è così. Francesco Zenga è nipote di Walter Zenga alla lontana. Come dichiarato a TheWom.it il nonno dell’attore e quello del portiere erano cugini (o qualcosa del genere come detto dall’artista). Il legame di parentela è in sostanza praticamente nulla di che. Andrea del Gf Vip è il figlio più noto di Walter che ha fatto televisione. Prima ha preso parte a Temptation Island Vip con la sua fidanzata dell’epoca Alessandra che lo tradí con il tentatore Andrea Cerioli. Il pentimento della ragazza non bastò e troncarono anche una volta fuori dal reality, dopo il falò di confronto. In seguito prese parte sul finale come concorrente del Gf Vip 5. Durante la trasmissione si fidanzò con Rosalinda Cannavò con cui oggi sta ancora insieme e convive.

