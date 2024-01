Chi è il padre della figlia di Silvia Provvedi delle Donatella

Nicole è la figlia di Silvia Provvedi delle gemelle Donatella: il suo papà Giorgio De Stefano è stato arrestato

Nicole, tre anni appena compiuti, è già una piccola star dei social. Con la sua mamma Silvia Provvedi e sua zia Giulia, alias le Donatella, è modella per un noto marchio di abbigliamento. D’altronde nata il 18 gennaio del 2020 è sempre stata una bimba social visto che la mamma ama condividere qualche scatto e soprattutto qualche video della sua vita da genitore coinvolgendo la sua piccola sosia. Nicole è infatti molto somigliante a mamma e zia. Le Donatella, nel cast fisso di Avanti Un Altro, sono però state spesso al centro del gossip per la loro vita sentimentale. Zia Giulia ha avuto una relazione con il calciatore, attuale portiere del Napoli, Pierluigi Gollini con cui è finita malissimo con voci di presunti tradimenti da parte di lui. Oggi sembra felice accanto al suo nuovo fidanzato Andrea Riso, sempre nel settore calcio ma come procuratore scout. Tra le due Donatella la mamma di Nicole è Silvia di cui tutti ricordano la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona con tanto di chiarimento social al Grande Fratello Vip.

Chi è il compagno di Silvia Provvedi

Non è ovviamente l’imprenditore il papà della piccola visto che una volta terminata la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia e chiusa la relazione con lui, la showgirl di Avanti Un Altro si è fidanzata nel 2018 con un altro uomo. Il padre della figlia di Silvia Provvedi si chiama Giorgio De Stefano. Di origini calabresi 41 anni professione imprenditore per il Corriere della Sera è figlio del boss Paolo Rosario De Stefano, detto Don Paolino, morto nel 1985. Il suo soprannome è Malefix, dato dalla sua compagna mentre era al Grande Fratello per non dire il suo vero nome. Il padre della figlia della Donatella è stato arrestato e ha avuto una condanna in primo grado di 12 anni e 8 mesi. Nel corso di una vecchia intervista a Verissimo nel settembre 2022, Silvia Provvedi aveva rinnovato il suo amore per Giorgio. Nonostante le difficoltà del caso non è mai mancata l’unione e l’amore, già sui social aveva dichiarato ai suoi follower che non avrebbe mai parlato della vicenda giudiziaria, ha solo rinnovato amore e sostegno al suo compagno. Spesso essendo le due gemelle pressoché identiche se non per il look dei capelli e sempre insieme i fan confondono di chi sia figlia tra Giulia e Silvia Nicole. La bionda delle Donatella non ha figli.

