Chi è l’avvocato di Avanti un altro Sena Santini

Sena Santini chi è la donna che occupa il ruolo di avvocato in Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis, e la sua vita privata

Lunedì 9 gennaio ha ripreso il via uno dei programmi più amati delle reti Mediaset, Avanti un altro, il fortunato game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che presenta tutta una serie di personaggi protagonisti durante lo svolgimento del gioco. Tra questi c’è l’avvocato, ruolo che vede protagonista Sena Santini, confermata dunque nei panni del giudice di Avanti un altro. Sena ha 29 anni, è nata il 4 febbraio del 1993 a Camerino, in provincia di Macerata, nelle Marche, ed è un avvocato anche nella vita reale, visto che è laureata in giurisprudenza e abilitata come avvocato. La sua prima esperienza televisiva risale al 2017, quando insieme ad alcuni colleghi di università la giudice di Avanti un altro ha partecipato al game show di Rai 1 Reazione a Catena. Da qui l’incontro anche con gli autori di Avanti un altro, che hanno voluto Sena per il ruolo di avvocato nel loro show. Sena si occupa di stilare personalmente le domande che poi sottopone ai concorrenti durante il gioco e ormai si è calata a pieno nella sua nuova realtà. La televisione non era nei progetti di Sena Santini, che ha raccontato che, quando le è capitata l’occasione di partecipare ad Avanti un altro, era completamente concentrata sul suo futuro da avvocatessa e stava, infatti, svolgendo un tirocinio con un magistrato a Bologna. La chiamata di Avanti un altro, però, le ha risvegliato la passione per la scrittura e lo spettacolo e ora da diverse edizioni è protagonista su Canale 5 al fianco di Paolo Bonolis.

Sena Santini vita privata

Sena Santini è ormai diventata un volto noto di Canale 5 ed è anche molto attiva su Instagram, dove regala ai suoi fan molti scatti di lei e della sua vita professionale. Nonostante il successo, comunque, la giudice di Avanti un altro rimane molto riservata sulla sua vita privata e non si conosce la sua situazione sentimentale. Scrollando il suo feed di Instagram possiamo notare alcune delle passioni dell’avvocato del programma di Canale 5, come quella per la musica, abbastanza conclamata e messa in pratica in moltissime occasioni. Inoltre, Sena dovrebbe anche essere una tifosa dell’Inter, come sembrerebbe indicare uno scatto che la ritrae proprio con la maglia della squadra nerazzurra. Per il resto, ciò che conosciamo di Sena Santini è attinente alla sua sfera professionale, al suo lavoro come giudice di Avanti un altro e alle sue passioni per la scrittura e la musica, che sono diventate ormai la sua attività principale, con la carriera da avvocato messa in stand-by, ma che rimane comunque viva all’orizzonte. A differenza di quanto accaduto nel cast dell’edizione 2023 di Avanti un Altro che ha visto molti passaggi di testimone come Sophie Codegoni nuova Bonas al posto di Sara Croce, resta bella salda sullo scranno di avvocato la bella Sena Santini che ormai da diverse edizioni occupa questo ruolo.