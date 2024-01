È Sempre Mezzogiorno Lorenzo Biagiarelli perché non c’è: sospeso?

Lorenzo Biagiarelli assente nel programma È sempre Mezzogiorno perché non c’è e i motivi dell’assenza dal cast del programma con Antonella Clerici

Lorenzo Biagiarelli non c’è a È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, è stato fatto fuori? Dopo la vicenda di cronaca della ristoratrice morta Giovanna Pedretti, con conseguente apertura di un’inchiesta per istigazione al suicidio, i fan dello chef si stanno interrogando per la sua assenza nel noto programma della mattina di Rai 1. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli è la punta di diamante del cast di È Sempre Mezzogiorno, con la sua lavagnetta è diventato virale sui social grazie alla sua cultura in campo gastronomico. Food blogger per professione dopo anni legati al Rock, Lorenzo Biagiarelli assente a È sempre Mezzogiorno ha fatto notizia anche perché il suo ruolo è particolare rispetto al format ricetta. Di un prodotto, di una ricetta, ha sempre colpito i telespettatori come ne racconta origini e peculiarità, appassionando il pubblico con dettagli che è difficilissimo trovare online per chi vuole farsi una cultura gastronomica a prescindere dalla TV. Spesso lo abbiamo visto anche con la veterana conduttrice, come ne La Prova del Cuoco, cimentarsi nel gestire il gioco con chi telefona da casa, cercando con qualche aiutino lecito di far vincere i buoni spesa MD messi a disposizione come premio. Anche se è intervenuta la stessa Antonella Clerici a spiegare perché Lorenzo Biagiarelli non è a È sempre Mezzogiorno, i dubbi forti restano. Il volto storico di Rai 1 ha spiegato che essendo stato coinvolto nel fatto di cronaca riguardante Giovanna Pedretti, ristoratrice morta suicida dopo la vicenda della recensione fake su gay e disabili, ha preferito restare a casa. Quando tornerà in TV il fidanzato di Selvaggia Lucarelli? Nei prossimi giorni, si è limitata a specificare la Clerici senza entrare troppo nel merito (e anche questo fa fatto insospettire qualche fan sui social che con malizia pensa ad un assenza non volontaria dalla trasmissione culinaria di Rai 1).

Lorenzo Biagiarelli cronaca

Lorenzo Biagiarelli assente da È sempre Mezzogiorno, ai meno informati, fa strano. Quando si parla di fatto di cronaca ci si riferisce ad una notizia balzata in poche ore alle cronache e in cui c’entra anche il fidanzato della Lucarelli per la questione social. Andiamo con ordine, qualche giorno fa era diventata virale sui social una recensione, su un noto portale, di critica ad una pizzeria di nome Le Vignole a Lodi. Era scritto che era buona la pizza e le altre portate, ma la signora avanzava poi critiche omofobe: aveva al tavolo accanto due gay che le davano fastidio, tanto quanto due ragazzi disabili che erano troppo rumorosi. Giovanna Pedretti, titolare della Pizzeria, ha risposto difendendo a spada tratta i suoi clienti e dicendo che non ci sarebbe stato più spazio da lei per omofobi e sprezzanti dei disabili. In poche ore la ristoratrice è diventata famosa, intervistata da giornali e TV. Di qui parte cosa è successo e cosa c’entra Lorenzo Biagiarelli con il suo post Instagram. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli ha messo in dubbio la veridicità della recensione, facendo notare che, per certi dettagli, era fake. In pratica, secondo alcuni utenti social la ristoratrice aveva studiato ad arte come farsi pubblicità. Il food blogger di È Sempre Mezzogiorno ha poi rivelato di aver chiamato personalmente la ristoratrice in Pizzeria per sapere se la recensione fosse vera. In una conversazione telefonica di circa 6 minuti Giovanna Pedretti gli ha raccontato che lo screenshot era vero, ma non aveva più l’originale e che la recensione era vecchia di 8 mesi e pubblicata solo mesi dopo. Il resto è cosa nota la ristoratrice è morta ed è stata aperta un’inchiesta per istigazione al suicidio dopo il post Instagram pubblicato dal food blogger. Per questo in molti sospettano che in realtà Lorenzo Biagiarelli sia stato sospeso da È Sempre Mezzogiorno.

