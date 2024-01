Paola Perego malattia: cosa ha la conduttrice televisiva italiana? Ecco perché è stata operata e quali sono le sue condizioni di salute in questo momento.

Paura per Paola Perego, ricoverata improvvisamente in ospedale per un’importante operazione, come rivelato da lei stessa su Instagram nella serata di lunedì 22 gennaio 2024. La 57enne conduttrice di Citofonare Rai 2 ha ringraziato il professor Gallucci e la sua equipe, che ieri l’hanno operata per una neoplasia, praticandole un intervento di nefrectomia parziale.

Paola Perego ha concluso il suo messaggio ricordando l’importanza di fare sempre molta prevenzione: “può salvarvi la vita”. Nessuno sapeva nulla, almeno a livello ufficiale, della malattia della conduttrice lombarda, che domenica mattina era andata regolarmente in onda con il suo programma su Rai 2.

La neoplasia è un termine sinonimo di tumore, per questo motivo sul web si legge che Paola Perego era malata di un tumore. Nello specifico si dovrebbe trattare di un cancro ai reni, dato che l’operazione di nefrectomia parziale comporta proprio la rimozione di parte di un rene, evidentemente soggetto al tumore.

Non ci sono informazioni specifiche sulle sue attuali condizioni di salute, ma il fatto che abbia fatto un post su Instagram dal tono molto rilassato e positivo lascia intendere che il tumore sia stato asportato efficacemente e che la conduttrice di Citofonare Rai 2 sia oggi fuori pericolo. Secondo alcune fonti, l’operazione potrebbe essere stata pianificata per tempo, in modo da non far assentare Paola Perego dal lavoro.

Il suo messaggio in favore della prevenzione sembra confermare questa circostanza, sottintendendo che il tumore è stato scoperto e operato prima che si espandesse, diventando veramente grave.

Paola Perego malattia da bambina?

Paola Perego allo stadio col marito Lucio Presta. (Image Photo Agency)

Dopo il post pubblicato su Instagram, in tanti credono che Paola Perego abbia una malattia fin da bambina. In realtà non si comprende il motivo di questa associazione alla nefrectomia. La stessa conduttrice di 57 anni ha spiegato in un’intervista di aver sofferto di attacchi di panico quando era giovane ed è questo l’unico dettaglio sulle sue condizioni di salute prima di diventare famosa.

All’epoca, ha rivelato la moglie di Lucio Presta, imprenditore e produttore televisivo di 63 anni, non si conosceva il concetto di attacco di panico e venivano catalogati come esaurimenti nervosi. Anche le cure erano differenti rispetto ad oggi e venivano usati psicofarmaci. Paola Perego è sposata dal 2011 con Lucio Presta, la coppia non ha avuto figli, ma la conduttrice ne aveva già due dal suo precedente matrimonio con il calciatore Andrea Carnevale, a cui è stata legata dal 1990 al 1997.

I figli della conduttrice sono Giulia e Riccardo Carnevale, rispettivamente di 32 e 28 anni. Della prima non si sa molto, se non che è laureata in Economia ed è sposata con un commercialista di nome Filippo Giovannelli, da cui ha avuto due figli – Pietro, nato nel 2019, e Alice, nata nel 2022 – che sono dunque i nipoti di Paola Perego. Il secondogenito Riccardo lavora invece come dj in varie discoteche e anche per l’emittente Radio Raibano.

Copyright Image: ABContents