Il Paradiso delle signore Mary Quant oggi: la stilista nella realtà

Il Paradiso delle Signore vede una straordinaria new entry: l’apparizione del personaggio di Mary Quant, la geniale inventrice della minigonna.

Un episodio che è un vero e proprio evento, quello che è andato in onda . Nella puntata del 25 gennaio della serie tv Il Paradiso delle Signore è apparsa infatti anche Mary Quant, la regina indiscussa della moda degli anni Sessanta. Si è infatti tenuta la tanto attesa sfilata della stilista britannica (interpretata nella serie di Rai 1 dall’italianissima Caterina Lo Bue), che ha coinvolto anche Rosa.

Per chi non la conoscesse, stiamo parlando ovviamente di un personaggio storico, ovvero di un’icona della moda dell’epoca, generalmente nota per avere inventato la minigonna, indumento che è stato infatti al centro di questa puntata. È stata una delle icone della cosiddetta “Swinging London”, e fondatrice anche di una linea di cosmetici, una collezione di calzature, e soprattutto dell’azienda Ginger Group, attraverso cui esportò i suoi prodotti negli Stati Uniti, conquistando un successo globale.

Nata a Londra l’11 febbraio 1930, Mary Quant ha continuato ad avere successo anche dopo gli anni Sessanta, pur abbandonando il mondo dei vestiti per concentrarsi sui cosmetici. La protagonista del Paradiso delle Signore del 25 gennaio ha ottenuto nuovamente grande fama nel 1988, quando disegnò gli interni della Mini Designer, conosciuta anche come Mini Quant, che ebbe un discreto successo sul mercato.

Mary Quant come è morta: circostanze particolari

Nicoletta di Bisceglie è Rosa ne Il Paradiso delle Signore

È rimasta alla guida della sua compagnia, la Mary Quant Ltd., fino al 2000, anno in cui ha venduto la società a una nuova proprietà giapponese, lasciando ogni incarico dirigenziale. Nel frattempo, nel 1990 aveva perso il marito Alexander Plunket Greene, sposato nel 1957 e da cui aveva avuto il suo unico figlio, Orlando, nato nel 1970.

Oggi Mary Quant non è purtroppo più in vita. La celebre stilista e imprenditrice britannica è infatti morta pochi mesi fa, il 13 aprile 2023, nella sua casa nel Surrey, nel Regno Unito, all’età di 93 anni a causa della vecchiaia, stava bene in salute. Da un po’ di anni era fuori dal mondo dei media e dello spettacolo. Il comunicato diffuso dalla famiglia si è limitato a dire che è morta “pacificamente”.

È stata indubbiamente un’icona indiscussa e una rivoluzionare nel mondo della moda, e anche per questo Il Paradiso delle Signore ha scelto di renderle omaggio inserendo il suo personaggio nella nuova stagione della serie, dopo il suo decesso. Va comunque detto che, nonostante la fama la veda come l’invitrice della minigonna, l’attribuzione di questa idea a lei è ancora oggi dibattuta. Anche lo stilista francese André Courrèges rivendicava la paternità di questo capo d’abbigliamento, anticipato nel 1964.

