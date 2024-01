Debora Ergas figlia Sandra Milo l’hai sempre vista e non lo sapevi

Debora Ergas, 61 anni, è figlia del produttore Moris e dell’attrice Sandra Milo. Per riavere il suo affidamento l’attrice ha affrontato 44 processi

Spesso l’hai vista in tv ma il nome ti ha ingannato. L’inviata de La Vita in Diretta Debora Ergas è la figlia di Sandra Milo nata dalla controversa relazione con il produttore cinematografico Moris Ergas. L’imprenditore è stato più volte accusato dalla sua ex compagna di averla violentemente picchiata ed è morto l’8 febbraio del 1995 a Roma. I due non si sono mai sposati perché Sandra Milo ebbe in ritardo l’annullamento del primo matrimonio con il marchese Cesare Rodighero. Tra l’altro fu una coppia che fece scandalo con i continui litigi anche in pubblico di cui difficilmente si riusciva a intuire il vero motivo, in realtà in seguito l’attrice parlò di violenze fisiche nei suoi confronti ma non lo denunciò mai. Piuttosto le cause legati tra i genitori di Debora Ergas si sono svolte per due aspetti principali, il mantenimento e l’affidamento della figlia che diventerà giù di lì un volto noto della televisione italiana. La giornalista è nata il 10 febbraio del 1963 nella città dove è anche cresciuta sua madre, Milano, presso la clinica Columbus. Non essendo pubblico il suo percorso di studi, non si sa se è laureata ma si conosce l’anno in cui è diventata giornalista professionista, il 2001. Gli inizi di Debora Ergas nel mondo del giornalismo sono stati a Mediaset per poi diventare inviata della trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta nel 1993. All’epoca il format aveva un altro nome, Detto Tra Noi. Nel corso gli anni sono stati tanti i cambiamenti dell’infotaiment a partire dai conduttori e dal nome ma la figlia di Sandra Milo è sempre rimasta lì salda al suo posto. Nello specifico ha trattato argomenti d’attualità e di cronaca nera. Molto attiva su X, l’ex Twitter, e Facebook. La mamma ha raccontato più volte di aver dovuto affrontare 44 processi per riavere l’affidamento di sua figlia. Come detto dalla stessa attrice, parliamo degli anni 60-70, c’era un vuoto legislativo a riguardo che fu colmato da Pietro Nenni che cambiò la legge sul diritto di famiglia.

Debora Ergas padre

Sandra Milo e Debora Ergas (Facebook)

Il padre di Debora Ergas è stato il produttore cinematografico Moris Ergas. Di chiare origini greche è nato a Salonicco, essendo ebreo durante la seconda guerra mondiale è stato prima internato in Albania e poi in Italia. Terminata l’agonia dovuta al conflitto, decise di stabilirsi a Roma dove grazie all’intuizione all’avanguardia riuscì ad inserirsi nel settore cinematografico diventando ben presto produttore. Nella filmografia dell’ex compagno di Sandra Milo si possono annoverare La Steppa, La Visita e Il Generale Della Rovere. Prima della relazione con l’attrice di 8 e 1/2, veniva da un matrimonio da cui erano nate le sue figlie Marina e Renata. Nella sua vita sentimentale anche una relazione breve con l’attrice Silvana Pampanini. La carriera da produttore terminò ben presto per Moris Ergas che decise di cambiare settore spostandosi nel ramo edile. Le sue due figlie, avute dal matrimonio con Genny Cittone, lo hanno anche reso nonno di quattro nipoti. L’ex compagno di Sandra Milo è morto l’8 febbraio 1995, non si conoscono le cause della morte. Moris Ergas è padre solo di Debora, non di Azzurra e Ciro nate dalle relazioni di Sandra Milo con Ottavio De Lollis.

Copyright Image: ABContents