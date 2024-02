Chi veste Marco Mengoni a Sanremo 2024: marca e prezzi

Lorenzo Posocco è lo stylist che veste Marco Mengoni, gli outfit scelti per Sanremo 2024 da co conduttore

Il nome del momento in fatto di moda è sicuramente quello di Lorenzo Posocco che veste Marco Mengoni a Sanremo 2024 da co conduttore, ma non è questo di certo l’aspetto interessante dei suoi outfit visto che da anni cura il look del cantante. È di questo stilista la svolta glam in stile rock fetish del cantante di Due Vite. Pantaloni di pelle, smanicati, borchie e un pizzico di paillettes alternati a maxi pantaloni e golfini di classe sono capi di abbigliamento presenti ormai da anni nel guardaroba di Marco Mengoni che di certo non guarda ai prezzi degli outfit che indossa. Come ormai da prassi gli stilisti che vestono i cantanti e così anche per la voce del co conduttore della prima serata di Sanremo 2024 non si legano ad un brand in particolare ma amano scegliere tra il top di gamma per poter creare poi un look più personalizzato per il cliente che seguono, dando così un senso alla loro professione che da intermediazione tra la casa di moda e la star. Non a caso Lorenzo Posocco, oltre a Marco Mengoni, veste anche Dua Lipa grazie al suo impressionante curriculum. Gli esperti del settore moda pensano addirittura che il suo talento sia stato quel tocco in più che ha fatto diventare la cantante di origini albanesi un’icona di moda internazionale (e pensano che sia lo stesso per il vincitore del Festival nel 2023).

Nel curriculum di Lorenzo Posocco c’è la IULM, un lungo periodo di studi e vita a Londra, Mugler e Versace prima di scegliere di fare lo stilista indipendente e di non lavorare per brand. Inizialmente per Marco Mengoni ha scelto Valentino, per la vittoria con Due Vite a Sanremo 2023 ha optato per Versace, tra l’altro con completi interamente personalizzati per l’artista. Non proprio a sorpresa ha fatto una scelta diversa e in parte controcorrente per il nuovo ruolo da co conduttore sul palco del Teatro Ariston di quest’anno. L’indizio c’era, Marco Mengoni è stato presentato in pompa magna come superospite, insieme a Massimiliano Caiazzo (Carmine di Mare Fuori), alla sfilata autunno inverno 2024 di Fendi. Non solo, era in prima fila a questo evento mentre nella città che ospita la kermesse è stato beccato nel backstage del green carpet con un look di questa casa di moda. Dunque Lorenzo Posocco che veste Marco Mengoni a Sanremo 2024 ha scelto come marca Fendi. Il primo outfit della serata è di Emporio Armani, il più iconico (la maglia trasparente con cristalli) è di Versace. Per quanto riguarda invece i prezzi, che non sono quantizzabili per outifit così personalizzati che vengono portati al Festival, si possono in media aggirare attorno ai 10 mila euro. Ovviamente il calcolo si basa al tipo di camicia, giacca e pantalone che si vogliono scegliere per sentirsi una star come il vincitore di X Factor 3 per una sera.

Potrebbe interessarti anche: Marco Mengoni chi è il compagno: le rivelazioni scottanti di Claudia

Marco Mengoni e il coraggio del suo nuovo stile

Image Photo Agency

Lo stesso Marco Mengoni in conferenza stampa ha spiegato perché si veste così a Sanremo 2024 e in generale in questi anni. Non ha avuto sempre un rapporto sereno con il suo corpo, in passato è arrivato a pesare più di 100 kg perché soffriva di disturbi alimentari sfogando le sue insicurezze nel cibo. Agli esordi aveva così un look molto serio che con il tempo ha voluto sdoganare in quanto vuole far uscire la parte giovane di sé, quella leggera e divertente. “Voglio brillare” ha dichiarato e infatti ha brillato sul palco del Teatro Ariston. Il co conduttore della prima serata del Festival ha fatto intendere di aver acquisito più consapevolezza e fiducia grazie anche ad un lungo periodo di analisi. Questo nuovo modo di vivere si rispecchia negli outfit che sceglie per tour e eventi.

Copyright Image: ABContents