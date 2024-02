Tutti gli autori delle canzoni di Sanremo 2024: sempre gli stessi?

A Sanremo 2024 crea polemiche anche chi scrive le canzoni che partecipano al Festival. Chi sono gli autori dei 30 brani

Non salgono sul palco, ma possono risultare anche loro tra i vincitori. Stiamo parlando degli autori delle canzoni, che hanno collaborato con gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 per realizzare parole e musiche dei brani che si contenderanno l’ambita vittoria. Non sono certo tra i nomi più celebri e conosciuti dagli appassionati di musica italiana, ma tra di essi ci sono alcune figure molto note e apprezzate nel settore, che sono presenti anche tra gli autori di più di una canzone selezionata per il Festival. Proprio questo aspetto è stato criticato da Striscia La Notizia che ha notato come alcuni autori sono presenti in più canzoni in gara a Sanremo 2024. Anche in questo caso polemiche sulle scelte di Amadeus e una piccola frecciatina al direttore artistico che ha selezionato i brani. Ovviamente tutti gli artisti che si esibiranno sul palco di Sanremo 2024 sono anche tra gli autori delle loro canzoni, ma quasi nessuno le ha scritte totalmente da solo. Le uniche due eccezioni sono Diodato (Ti muovi) e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro (Ricominciamo tutto). In tutti gli altri casi ci sono due o più persone ad aver collaborato alla realizzazione di un brano.

L’autore che domina questa edizione della kermesse sanremese è Davide Petrella, uno dei musicisti più stimati e prolifici dell’industria musicale italiana. Quest’anno, il 38enne artista napoletano, noto anche con il nome d’arte di Tropico, ha curato le canzoni di Emma Marrone (Apnea), Ghali (Casa mia), Rose Villain (Click boom!) e The Kolors (Un ragazzo una ragazza). Molto presente anche il veterano Cheope, cioé Alfredo Rapetti, il figlio di Mogol: c’è la sua firma sui brani di Dargen D’Amico (Onda alta), Fiorella Mannoia (Mariposa) e dei Ricchi e Poveri (Ma non tutta la vita).

Sanremo 2024 tra gli autori anche due cantanti big

Un altro degli autori più gettonati in questo Festival di Sanremo 2024 è poi Jacopo Et, al secolo Jacopo Angelo Ettore, che ha collaborato ai brani di Alessandra Amoroso (Fino a qui), Bnkr44 (Governo punk), Fred De Palma (Il cielo non ci vuole) e Mahmood (Tuta gold). Così come vale la pena citare la 33enne Federica Abbate, che ha contribuito ala scrittura delle canzoni delle già citate Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia; Andrea Ferrara, in arte Sixpm, che ha collaborato con Rose Villain e con Sangiovanni (Finiscimi); Edwyn Roberts, co-autore dei brani di Dargen D’Amico, dei Ricchi e Poveri e de Il Volo (Capolavoro); e Davide Simonetta, conosciuto anche come d.whale, che ha scritto per Annalisa (Sinceramente) e Geolier (I p’ me, tu p’ te). Tra gli autori “vip” di Sanremo 2024 invece va sicuramente citata Madame, che assieme a Dardust (co-autore anche di Pazzo di te di Renga e Nek) e ad Angelina Mango ha scritto La noia. In gara troviamo anche Riccardo Zanotti, leader e fondatore dei Pinguini Tattici Nucleari, che figura tra gli autori di Autodistruttivo, la canzone cantata dai La Sad.

Copyright Image: ABContents