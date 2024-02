Sanremo 2024 Clara genitori chi sono: grazie alla mamma!

A Sanremo 2024 Clara di Mare Fuori. La mamma di Crazy J è Chiara di Paola e Chiara quella della Soccini è il suo punto fermo

Clara ha aperto lei il Festival di Sanremo 2024 con la canzone Diamanti Grezzi consacracrandosi come astro nascente della musica italiana. D’altronde con la vittoria a mani basse a Sanremo giovani di quest’anni la Soccini aveva già dimostrato di avere stoffa e le deve, anche, ai suoi genitori. Non lo ha nascosto il terzo disco di platino con Origami all’Alba e lo ha ribadito in diverse interviste. Il successo della cantante 25enne è anche merito della sua dolce mamma che le ha insegnato a non arrendersi mai, a credere in se stessa. La sua carriera non poteva non essere scintillante, e non solo per il titolo della canzone portata a Sanremo 2024, profetico è stato il suo debutto come attrice. La mamma di Crazy J in Mare Fuori è Chiara di Paola e Chiara e anche nella fiction ambientata all’Ipm di Napoli interpreta una cantante. La bionda delle sorelle Iezzi le ha portato fortuna tanto quanto il suo ruolo come Giulia. Nella funzione è una trapper che sgomita, e non poco, per arrivare al successo e soprattutto odia chi la preocreata con cui ha un pessimo rapporto.

Nella realtà non è così Clara a Sanremo 2024 con Diamanti Grezzi adora i suoi genitori. Si sono separati quando era piccolina, suo padre è nel ramo dell’antiquariato mentre il suo unico fratello Filippo vive e lavora in Olanda, avendo inventato il filtro di Instagram più utilizzato dalle celebrity. La mamma di Clara non è Chiara Iezzi si chiama Francesca ed è una professoressa di inglese che insegna in un liceo di Travedona, nella provincia di Varese, dove è nata e cresciuta la Soccini. Il segreto della cantautrice per sentirsi sempre all’altezza risiede proprio nella forza che le ha trasmesso la madre, standole sempre vicino, dimostrandole affetto e fiducia.

Clara la sua infanzia nelle canzoni

Non è stata tutta rosa e fiori, però, l’infanzia dell’attrice di Crazy J di Mare Fuori, a 16 anni ha sofferto molto per amore, una storia complicata finita male. La luce è tornata a splendere quasi per caso, quando il regista delle serie Cult di Rai 2 le ha chiesto di fare un provino per il ruolo di Giulia. La vincitrice di Sanremo giovani ha scritto anche una canzone autobiografica in cui approfondisce, più che il rapporto con i suoi genitori, in particolare il peso che le mancanze hanno avuto nella sua infanzia e adolescenza. Si tratta del brano “Cicatrice” in cui parla delle sue paure che hanno delle radici profonde. Anche per quanto riguarda la serata cover di Sanremo 2024 c’è un dettaglio importante sull’infanzia di Clara Soccini, infatti porterà sul palco del Teatro Ariston Il Cerchio della vita. Il brano fa parte della colonna sonora del Re Leone cartone animato della Disney. Con lei ci sarà Ivana Spagna che all’epoca cantò quella che è la versione italiana di Circle of Life.

