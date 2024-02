Clara a Sanremo 2024: umiliata dal cast di Mare Fuori secondo i fan

Secondo i fan di Clara la sua partecipazione a Sanremo 2024 è stata ignorata dai colleghi di Mare Fuori come una sorta di umiliazione

Clara Soccini, meglio nota come Crazy J di Mare Fuori, ha partecipato a Sanremo 2024 con Diamanti Grezzi piazzandosi al 24esimo posto su 30 cantanti in gara. La cantautrice, triplo disco di platino con Origami all’alba scritta da Matteo Paolillo (Edoardo Conte nella serie), è stata tra le rivelazioni del Festival nonostante il piazzamento che non sia tra i migliori. Crazy J è un personaggio che divide, nel suo esordio nella terza stagione della serie Rai non ne esce benissimo considerando che ruba letteralmente una canzone a Cardiotrap e a Filippo O’ Chiattill. Nella quarta stagione Giulia sembra volersi riscattare agli occhi dei ragazzi che dividono con lei la cella dell’IPM di Napoli. Ovviamente si tratta di pura finzione che ha portato molti fan della serie Mare Fuori a ironizzare sull’episodio dopo che Clara ha aperto il Festival di Sanremo 2024 con la canzone Diamanti Grezzi. Se però il fatto di aver rubato “o piezz a Cardiotrap” era solo un meme sui social, i sostenitori della cantautrice hanno storto il naso per la reazione che i veri attori del cast di Mare Fuori hanno avuto per il debutto della loro collega sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Edoardo, Carmela, Rosa Ricci, Carmine Di Salvo, Cardiotrap, Cucciolo, Milos e la new entry Alina hanno partecipato al Festival con un monologo sull’amore contro il femminicidio tra l’altro criticato da Elena, sorella di Giulia Cecchettin. In questa occasione è stato giusto, essendo in gara con una canzone, che non partecipasse Crazy J, a prescindere dal fatto che avrebbe potuto essere una vetrina a discapito degli altri concorrenti, va detto anche che il suo personaggio non c’entra con le coppie che sono state scelte. I fan di Clara si aspettavano però che fuori dal contesto sanremese, i ragazzi che fanno parte del cast di Mare Fuori supportassero almeno una volta la loro collega dopo aver condiviso insieme il set della serie da circa due anni a questa parte. In realtà i principali attori di Mare Fuori hanno ignorato totalmente Clara Soccini secondo i fan che sono stati ben attenti a monitorare ogni movimento social degli interpreti della serie ambientata a Napoli. Anzi hanno notato anche un particolare che ha fatto storcere il naso, non perché non condividessero il loro supporto ad altri artisti ma semplicemente perché è sembrato poco corretto nei confronti della loro collega. Invece di sostenere Clara, hanno scelto di fare il tifo per Geolier o Angelina Mango.

In particolare Maria Esposito che interpreta Rosa Ricci si è spesa tantissimo per Geolier sottolineando anche ipotetici complotti perché non riusciva a televotare. Sui social si è diffuso in maniera virale il suo screen dove lamentava che il sistema fosse bloccato e dove faceva capire che forse c’era qualcosa che non quadrava. Sulla stessa linea Artem che interpreta Pino O Pazz nella serie, anche lui ha fatto il tifo per Geolier e ha sottolineato come il televoto abbia premiato il rapper napoletano a differenza della sala stampa. Matteo Paolillo ha invece espresso il suo sostegno per Angelina Mango e le ha fatto i complimenti sia per la canzone La Noia che per la cover di La Rondine. Stesso discorso per Giacomo Giorgio che ha apprezzato le performance della vincitrice di Sanremo 2024. I fratelli Cucciolo e Micciarella (ovvero gli attori Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi) hanno voluto dare il loro supporto a Geolier. In questo contesto si sono inseriti i fan di Clara che hanno criticato l’atteggiamento degli attori di Mare Fuori ritenendo che abbiano umiliato la loro beniamina. È vero però che anche in questo caso, probabilmente, si è troppo legati ai personaggi più che ai loro interpreti che hanno una vita e fare le scelte che vogliono.

La “rivalità” tra Mattia Zenzola e Maria Esposito

A differenza del cast di Mare Fuori, diversi ex concorrenti di Amici hanno sostenuto la loro collega Angelina Mango. In primis Giulia Stabile che l’ha preferita al suo ex Sangiovanni (ne abbiamo parlato qui), stesso discorso per Isobel Kinnear, Alex Wyse e Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2023. Proprio il ballerino è stato uno dei più costanti nel supporto ad Angelina Mango contrapponendosi alla sua collega sul palco dei teatri di tutta Italia nel musica di Mare Fuori. Una “rivalità” di tifo che ha incuriosito i social e alimentato ulteriormente i commenti sulla questione Clara Soccini.

